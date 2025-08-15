"Ню Йорк таймс": Тръмп и Путин тръгнаха от летището в една лимузина и без преводачи

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Американският президент Доналд Тръмп поздравява руския президент Владимир Путин в петък, 15 август 2025 г., в база "Елмендорф-Ричардсън", Аляска. Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Анкоридж,  
15.08.2025 23:44
 (БТА)

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп напуснаха летището заедно, в една лимузина и без преводачи, след пристигането на руския лидер в Аляска, съобщи в. „Ню Йорк таймс“.

Изданието подчерта, че „съвместното пътуване на лидерите на двете суперсили, при това противостоящи си, не е често срещано събитие“.

„Ню Йорк таймс“ отбеляз, че Путин говори достатъчно добър английски, за да поддържа разговор и че съвместното им пътуване ще добави към мистерията, какво ли двамата са говорили на четири очи.

Срещата между двамата лидери, която започна в 11:26 ч. местно време (22:26 ч. българско време) продължава вече над час.

Междувременно група демонстранти издигна жълто-сини плакати с надпис „Заставаме до Украйна“ пред база „Елмендорф-Ричардсън“, в която се провежда срещата, отбеляз „Ню Йорк таймс“.

Протестиращите заявиха, че срещата на високо равнище е срам за Аляска и успех в публичните отношения за Путин.

Същевременно присъстващият на протеста Морис Хансен, републиканец и пенсиониран заварчик, отбеляза пред изданието, че подкрепя провеждането на срещата. „Убийствата трябва да спрат“, заяви той, докато развяваше украинското знаме.

/ВД/

Свързани новини

16.08.2025 00:43

Срещата между Тръмп и Путин, която може да определи хода на войната в Украйна, продължава вече над два часа

Американският президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин започнаха разговори лице в лице на среща с висок залог, която може да определи хода на войната в Украйна и съдбата на европейската сигурност, предаде Асошиейтед прес.
15.08.2025 22:21

Путин и Тръмп се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим в Анкоридж; качиха се в черен кадилак

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9".
15.08.2025 22:14

Британският външен министър Дейвид Лами заяви преди срещата между Тръмп и Путин, че Обединеното кралство изцяло подкрепя Украйна

Великобритания "изцяло подкрепя" Украйна, заяви британският министър на външните работи Дейвид Лами преди предстоящата среща в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.
15.08.2025 21:07

Руски правителствен самолет кацна в Аляска преди срещата между Путин и Тръмп

Руски правителствен самолет кацна в американския щат Аляска преди насрочената за 22:30 ч. тази вечер българско време среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Към 00:52 на 16.08.2025 Новините от днес

