Тръмп и Путин започнаха преговорите за възможния край на руско-украинската война

Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска за възможния край на руско-украинската война, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Разговорът се провежда в едно от помещенията на военна база "Елмендорф-Ричардсън", в което са наредени държавните флагове на двете страни.

Заедно с двамата държавни ръководители на срещата присъстват американския държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф от страна на САЩ и министърът на външните работи Сергей Лавров и външнополитическия съветник в Кремъл Юрий Ушаков.

Двамата президенти се въздържаха от изявления за пресата в началото на преговорите и не отговориха на въпросите на представителите на медиите.