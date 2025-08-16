Подробно търсене

Десислава Иванова
Руският външен министър обсъди в отделни разговори с турския и унгарския си колега резултатите от срещата на върха в Аляска
Турският министър на външните работи Хакан Фидан (вляво) и руският му колега Сергей Лавров на срещата им в руската столица Москва на 27 май 2025 г. Снимка: Павел Бедняков, пул/АП
Москва,  
16.08.2025 23:42
 (БТА)

Руският външен министър Сергей Лавров обсъди с турския си колега Хакан Фидан резултатите от вчерашната среща на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на руското външно министерство.

"Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха мнения за резултатите от руско-американската среща и обсъдиха график на предстоящите двустранни контакти", посочи министерството.

В отделен телефонен разговор Лавров е обсъдил украинската криза в контекста на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска с унгарския външен министър Петер Сиярто.
   
"Министрите дискутираха украинската криза в контекста на резултатите от срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август. Засегнати бяха и практически въпроси на руско-унгарското сътрудничество, включително графикът на двустранния политически диалог", отбеляза руското външно ведомство, като уточни, че разговорът се е състоял по инициатива на унгарската страна.



