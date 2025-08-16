Руският външен министър обсъди в отделни разговори с турския и унгарския си колега резултатите от срещата на върха в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров обсъди с турския си колега Хакан Фидан резултатите от вчерашната среща на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на руското външно министерство.

"Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха мнения за резултатите от руско-американската среща и обсъдиха график на предстоящите двустранни контакти", посочи министерството.

В отделен телефонен разговор Лавров е обсъдил украинската криза в контекста на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска с унгарския външен министър Петер Сиярто.



"Министрите дискутираха украинската криза в контекста на резултатите от срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август. Засегнати бяха и практически въпроси на руско-унгарското сътрудничество, включително графикът на двустранния политически диалог", отбеляза руското външно ведомство, като уточни, че разговорът се е състоял по инициатива на унгарската страна.









