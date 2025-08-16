Тръмп и Путин отбелязаха прогрес и разбирателство за края на войната в Украйна след срещата си в Аляска, но няма споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна след снощната им среща в Аляска, въпреки че Путин намекна, че са постигнали "разбирателство", като и двамата дадоха оскъдни подробности, предаде Асошиейтед прес.

Малко по-късно Тръмп заяви, че планира да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и с ръководството на НАТО, за да ги информира за срещата.

Двамата държавни лидери дадоха съвместна пресконференция, като руският държавен глава взе думата първи. След изявленията си пред журналистите, които продължиха по няколко минути, Путин и Тръмп напуснаха залата, без да отговорят на въпроси на журналисти.

"Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп. Той каза, че макар да са постигнати съгласие по много въпроси, по други те не са успели да се споразумеят.

Тръмп заяви, че е постигнат голям напредък по време на срещата, но той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение "вероятно по най-значимия въпрос".

"Имаме съгласие по много точки. Останаха само няколко. Някои от тях не са толкова важни. Една е може би най-значимата, но имаме много добри шансове за нея. Не стигнахме до решение, но имаме много добри шансове да стигнем до решение", подчерта Тръмп пред журналистите в Анкоридж.

Президентът Путин нарече преговорите с американския си колега Доналд Тръмп полезни и конструктивни, преминали в "уважителна и конструктивна атмосфера", предаде ТАСС.

"Бих искал отново да благодаря на американския си колега за предложението да пристигна в Аляска. Напълно логично е да се срещнем тук, все пак нашите страни, макар и да ги делят океани, са близки съседи", отбеляза руският държавен глава. Той припомни, че двете страни са разделени от Беринговия проток, а разстоянието между руските и американските гранични острови, разположени в пролива, е едва 4 км.

Руският президент Владимир Путин се надява, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен "колкото по-скоро, толкова по-добре".

"Като цяло установихме много добри работни и доверителни контакти с Тръмп. И имам всички основания да вярвам, че движейки се по този път, можем да стигнем - и колкото по-скоро, толкова по-добре - до края на конфликта в Украйна", заяви президентът на Руската федерация.

Путин потвърди, че ако Доналд Тръмп беше президент на САЩ през 2022 г., войната с Украйна нямаше да започне.

"Спомням си, че през 2022 г., по време на последните ми контакти с предишната администрация, се опитах да убедя бившия си американски колега [Джо Байдън], че не бива да позволяваме нещата да стигнат до точка, в която може да има сериозни последици под формата на военни действия. И тогава казах, че това е голяма грешка", заяви президентът по време на съвместната пресконференция. "Днес чуваме президента Тръмп да казва, че ако беше президент, нямаше да има война. Мисля, че това действително щеше да се случи. Потвърждавам го", допълни той.

"Очаквам, че днешните споразумения ще се превърнат в отправна точка не само за разрешаване на украинския проблем, но и ще поставят началото на възстановяването на делови, прагматични отношения между Русия и САЩ", заяви Путин.

Същевременно Путин очаква Киев и Брюксел да не възпрепятстват очертаващия се напредък в разрешаването на украинската криза.

"Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да възпрепятстват нищо, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги", заяви той.

В края на пресконференцията Тръмп заяви, че скоро ще проведе нова среща с Путин, а руският президент го покани в Москва.