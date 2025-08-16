Лидерът на малцинството в американския Сенат разкритикува Тръмп заради това, че е разпънал червен килим пред Путин

Подробно търсене

Валерия Динкова
Лидерът на малцинството в Сената на САЩ Чък Шумър. Снимка: AP Photo/Mariam Zuhaib
Вашингтон,  
16.08.2025 03:58
 (БТА)

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ – демократът Чък Шумър, разкритикува отношението на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин по време на снощната им среща в Аляска, като заяви, че Тръмп е "разпънал червен килим за авторитарния главорез Владимир Путин", предаде американският телевизионен канал Ен Би Си Нюз.

"Вместо да застане до Украйна и нашите съюзници, Тръмп застана рамо до рамо с автократ, който от години тероризира украинския народ и света", написа Шумър в социалната мрежа "Екс".

Сенаторът повтори изявленията на други демократи, че срещата не довела до напредък към слагането на край на войната.

"Докато чакаме важни подробности за това, което е обсъждано - на пръв поглед изглежда, че Тръмп даде на Путин легитимност, глобална сцена, нулева отчетност и не получи нищо в замяна. Страхуваме се, че това не е дипломация, а просто театър", добави той.

/ВД/

