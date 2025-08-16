Подробно търсене
ПРЕГЛЕД НА ИТАЛИАНСКИ МЕДИИ

Поражение или успех е била срещата на върха между Путин и Тръмп, анализират италиански медии

Габриела Големанска
Поражение или успех е била срещата на върха между Путин и Тръмп, анализират италиански медии
Поражение или успех е била срещата на върха между Путин и Тръмп, анализират италиански медии
Снимка: AP Photo/Jae C. Hong
Рим,  
16.08.2025 07:40
 (БТА)

Срещата в Аляска между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е водеща тема за италианските медии днес, предвид това, че Италия е един от най-твърдите поддръжници на Украйна срещу руската агресия, а италианският премиер Джорджа Мелони не веднъж е критикувала руския президент и поддържа близки отношения с американския лидер.

„Скай Ти Джи 24“ пише, че срещата между Путин и Тръмп е била продуктивна среща, но без сделка за прекратяване на огъня, което беше целта й. Постигнат беше голям напредък, но все още не е постигнато споразумение за спиране на боевете, а  Киев и ЕС бяха едва ли не набедени от руския президент, че могат да попречат на мира.

Високопарни прилагателни, оптимистичен тон и от двете страни. Желание за разширяване на търговските отношения и готовност за постигане на решение на войната в Украйна. Но засега няма дори това, което Тръмп би искал - възможност за незабавно прекратяване на огъня, обобщава „РАИ Нюз“. Накратко, освен усмивките и добрите намерения, нищо не бе съобщено за това по какви въпроси двамата лидери са постигнали разбирателство. Ако има някакъв положителен елемент, той е свързан с разведряването между двете страни, които са готови за нова среща. Но тя едва ли ще бъде тристранна, тоест с участието на Зеленски, тъй като е малко вероятно Зеленски да присъства на срещата в Москва, на която Путин покани Тръмп, допълва медията. Имаше  обаче някои признаци, че срещата на върха в Анкоридж не е завършила по най-добрия начин. Планираният работен обяд беше пропуснат, а двамата лидери си тръгнаха по-рано от очакваното от Аляска, коментира италианската телевизия.

Путин говори пръв на общата пресконференция с Тръмп, която всъщност се оказа само съвместно изявление, без отговори на журналистически въпроси. По време на това изявление Путин изглеждаше доволен и това си личеше, защото тази среща го реабилитира в международен план. И той говори ясно. Убеден в готовността на Тръмп да сложи край на конфликта, той каза, че и на него му е на сърце въпросът с края на войната срещу украинците, с които „има братски връзки“. Но не отстъпи нито крачка от убеждението си, че трябва да има сигурност за самата Русия. Тръмп каза, че ще се обади на НАТО и Зеленски, за да ги „накара да приемат споразумение“, но това споразумение предвижда - това е съвсем ясно - че Украйна никога не трябва да се присъедини към НАТО и Европа. Следователно сигурността на Украйна е тясно свързана със сигурността на Русия, отбелязва „РАИ Нюз“

Логично Тръмп получи благодарността на Путин, който заяви:  „Бях казал на Байдън, че някои позиции могат да създадат тежки последици. И наистина вярвам, че както каза Тръмп, ако той (Тръмп) беше в Белия дом (по онова време), нямаше да сме в тази ситуация“. След това Путин премина към друга тема, към необходимостта от изграждане на търговски отношения, на отношения на „добросъседство“, като измести аргументацията към онези въпроси, които са по-малко сложни, но които създават други проблеми на Тръмп, който на този етап налага санкции на онези, които не ги задействат спрямо Русия. Сега Тръмп се озова в ситуацията да обмисля дали сам да не смекчи санкциите, а това е една трудна за отстояване позиция в западен контекст, посочва медията.

След Путин говори Тръмп. Той благодари на Путин, говори за многото точки, по които има постигнато съгласие. "Имахме изключително продуктивна среща и бяха договорени много точки. Липсват само няколко. Някои от тях не са толкова съществени, една е може би най-съществената, но имаме много добри шансове да стигнем до нея. Не стигнахме дотам, но имаме много добри шансове да стигнем дотам“, заяви Тръмп.  Но след това призна: “Има споразумение, когато има споразумение“. Така че това, което вероятно беше начертано по същество на тази среща на върха, е път към подобно споразумение, отбелязва „РАИ Нюз“.

Сега Тръмп ще се обади на НАТО и Зеленски, за да им представи какви са реалните възможности за прекратяване на конфликта. И Путин, и Тръмп се опасяват, казвайки го с различни думи, че очевидният риск е тези възможности да бъдат отхвърлени. Затова Тръмп стигна дотам да каже: „Ще се обадя на НАТО и Зеленски и на всички необходими хора и те ще трябва да приемат споразумение“. Докато Путин каза по-дипломатично: „Надявам се, че Европа няма да застане на пътя му“, отбелязва „РАИ Нюз“.

Голям напредък, но никой не научи детайлите за него, коментира „Кориере дела сера“ и допълва, че срещата може да се охарактеризира и с думите „много шум за нищо“. Най-важното е всъщност какво са си казали двамата лидери през 10-те минути, които прекараха сами в една и съща лимузина.

В „Стампа“ се спира върху ключови изявления на двамата лидери след тяхната среща.  „Постигнахме напредък, но все още нямаме окончателно споразумение“, заяви Тръмп. „Ще говоря със Зеленски и с НАТО, трябва да приемат споразумението, което моята администрация  ще подготви“, заяви още той.

„Украинците са един братски народ с общи корени и една обща история. Болезнено е за нас да воюваме с тях и искаме да сложим край на техните страдания“, каза Путин.  „Искаме да обърнем страницата и да се върнем към сътрудничеството. Тръмп казва, че ако той е бил президент, конфликт нямаше да има и мисля, че е вярно“, заяви руският лидер. „Тръмп иска да допринесе за края на конфликта, иска да навлезе в същността и в причините, които го причиниха. Русия иска само да гарантира собствената си сигурност“, отбеляза Путин. „От 4 години не е имало среща между нашите страни. Нашите отношения достигнаха най-ниската си точка от Студената война насам и настъпи моментът да водим диалог и да поправим тази ситуация“, заяви Путин. „Нашите страни са разделени от един океан, но са съседи. В началото на срещата с Тръмп му казах: „Добър ден, съседе, щастлив съм, че си в добро здраве“, каза Путин. „Имаме обща история, има толкова православни църкви в Америка и нашите страни победиха общи врагове. Това наследство ще ни помогне да построим нашите връзки дори и при най-суровите условия“, каза руският лидер.

„Стампа“ определя освен това срещата между Путин и Тръмп като "партия шах между царя и магната, в която Владимир изглеждаше уверен, а Тръмп се държеше в стил ток шоу". Имаше червен килим и ръкостискане, но не и сделка за Украйна, добавя изданието.  Тръмп не изглеждаше доволен, че не е постигната сделка, а разгневени потребители в социалните мрежи коментираха, че двамата лидери е можело да си разменят имейли вместо да се срещат при този резултат от срещата. Странното е, че те не отговориха на въпросите на журналистите. От Путин това не е изненада, но Тръмп говори с охота често пред медиите, а сега не отговори за журналистически въпроси, коментира „Стампа“. "Срещата беше подарък за Путин, но засега няма Нобел за мир за Тръмп", допълва вестникът.

АНСА коментира, че Белият дом е оряза клипа, на който се вижда, че Тръмп аплодира Путин при пристигането му на летището в Аляска, и е публикувал съкратената му версия, докато в медиите той се появи в пълен размер.

В „Република“ акцентира, че Тръмп през цялото време се обръщал към Путин с Владимир. От срещата магнатът излиза пораженец, коментира изданието. Нищо не беше постигнато по време на шоуто за стопяване на леда. Освен това Путин се направи, че не чува неудобните неща, когато още в началото журналисти го попитаха ще спре ли да убива цивилни.

Нямаше споразумение, но Путин получи покана да посети Москва, в отговор на което той каза, че това би могло да се случи, коментира „Ти Джи Ком 24“. Според украинския депутат Олексий Гончаренко Путин е спечелил време със срещата в Аляска.  Според бившия американски съветник по националната сигурност Джон Болтън Тръмп "е изглеждал уморен, не е изглеждал разочарован, но е изглеждал много уморен и трябва да се види какво означава това. Медията акцентира и върху това, че накрая пред журналистите Путин е говорил 12 минути, а Тръмп само 4 минути.

/ГГ/

Свързани новини

16.08.2025 08:19

Чрез срещата на върха в Аляска Путин се върна на дипломатическата сцена, отбелязват френски медии

Водеща тема за френските издания днес е срещата на върха на президентите на САЩ и на Русия, състояла се вчера в Аляска. Темата е особено актуална във Франция предвид подкрепата на Париж за Украйна и това, че френският президент Еманюел Макрон
16.08.2025 06:12

Тръмп заяви, че няма незабавни планове да санкционира Китай за купуването на руски петрол

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че няма незабавна необходимост от обмислянето на ответни мита за страни като Китай, които купуват руски петрол, но може да се наложи "до две-три седмици", предаде Ройтерс.
16.08.2025 05:02

Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна, заяви Тръмп след срещата в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му и руски колега Володимир Зеленски и Владимир Путин ще организират среща, за да се опитат да постигнат прекратяване на огъня и да сложат край на войната в Украйна, предадоха Асошиейтед прес и
16.08.2025 04:41

Тръмп и Путин си тръгнаха от Аляска без да разкрият планове за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин се разделиха след снощната си среща в Аляска без да разкрият нищо, свързано с потенциален мирен план за Украйна, като същевременно отправиха обнадеждаващи изявления и си направиха приятелски жестове, предаде Франс прес.
16.08.2025 03:59

Тръмп и Путин направиха изчерпателни изявления, затова и решиха да се откажат от въпроси на пресконференцията, заяви говорителят на Кремъл

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата си в Анкоридж (щата Аляска) направиха изчерпателни изявления, затова беше взето решение да се откажат да отговарят на журналистически въпроси на съвместната си пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
16.08.2025 03:39

Тръмп даде оценка "десет от десет" на срещата си с Путин и нарече отношенията им "фантастични", преди да отпътува за Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп даде оценка "десет" по скалата от едно до десет на срещата си с руския президент Владимир Путин, която продължи 2:45 часа, предаде американския телевизионен канал "Фокс Нюз".
16.08.2025 02:59

Тръмп и Путин отбелязаха прогрес и разбирателство за края на войната в Украйна след срещата си в Аляска, но няма споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна след срещата им снощи в Аляска, въпреки че Путин намекна, че са постигнали
16.08.2025 02:31

Няма споразумение за войната в Украйна, но срещата премина много продуктивно, заяви Тръмп след разговора си с Путин в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната в Украйна, след снощната си среща в Аляска, която продължи близо три часа, но я определи като "много продуктивна", предаде Ройтерс.
16.08.2025 01:45

Преговорите между Путин и Тръмп преминаха забележително добре, заяви специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви сред продължилата около три часа среща в тесен състав между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, че тя е преминала „забележително добре“, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:32 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация