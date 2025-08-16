Подробно търсене
ПРЕГЛЕД НА УКРАИНСКИ МЕДИИ

Укринформ отбеляза, че е отменен широкият формат на срещата САЩ-Русия; тя е била безполезна, с лъжи на Путин, според други украински медии

Иво Тасев
Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуват след кацането си на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в американския град Анкоридж, щата Аляска, 15 август 2025 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
София,  
16.08.2025 11:20
 (БТА)
Украинската новинарска агенция Укринформ отбеляза по повод вчерашната среща Тръмп-Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска, че предвиденият широк формат на преговорите между САЩ и Русия е бил отменен.

„Очакваше се да проведат работен обяд с високопоставени членове на екипа на Тръмп, но той беше отменен и в крайна сметка се проведоха само преговори във формат "трима на трима“, обърна внимание Укринформ. От американска страна в срещата освен Тръмп участваха държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. Путин бе придружен по време на преговорите от външния министър Сергей Лавров и съветника на Кремъл Юрий Ушаков.

Укринформ публикува шарж на Максим Паленко, на който червеният килим, по който стъпва Путин, е червената вратовръзка на Тръмп. За двамата лидери бе разстлан червен килим на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж, където кацнаха техните самолети.

Украинската новинарска агенция акцентира и върху думите на Путин на съвместната пресконференция с Тръмп, че "сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана". "Надявам се, че Киев и европейците ще погледнат на нашия диалог конструктивно" е друг цитат на руския лидер, на който се спира Укринформ.

В същото време в редакционна статия украинският онлайн вестник "Киев индипендънт" нарича срещата в Аляска "в крайна сметка безполезна". 

"Отвратително. Срамно. И накрая - безполезно. Това бяха думите, които ни дойдоха на ум, докато гледахме как се развива срещата на върха в Аляска. На екраните ни един диктатор с кръв по ръцете, военнопрестъпник, получи кралско посрещане в страната на свободните - докато неговите щурмови дронове се насочваха към нашите градове", започва статията в "Киев индипендънт".

В навечерието на срещата в Аляска, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска "примирие днес“ и че за руския му колега Владимир Путин ще има "тежки последици“, ако не го направи, припомня изданието. "И все пак, след среща около два часа и половина при закрити врата Тръмп и Путин се появиха, за да споделят едно... нищо. Бил е постигнат "напредък“ и известно "разбирателство“, но двамата не са стигнали до споразумение по "най-важния въпрос“ – очевидно Украйна", продължава онлайн вестникът.

"Тръмп не получи това, което искаше. А Путин? Със сигурност го получи. От момента, в който слезе от самолета на американска земя, руският диктатор сияеше. Вече не беше международен парий, той най-накрая беше приет – и уважаван – от лидера на свободния свят", заключава "Киев индипендънт".

Според Виталий Саенко от украинската агенция УНИАН срещата в Аляска не е променила риториката на Путин, а напротив - той е продължил с лъжливите тези за Украйна.

"Путин продължи с лъжите, които сме слушали многократно. Той нарече масовите убийства на граждани на Украйна и превземането на украински градове "украински конфликт", посочва УНИАН. 

 

/ГГ/

