Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, каза специалният пратеник на САЩ Уиткоф

Иво Тасев
Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, каза специалният пратеник на САЩ Уиткоф
Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф по време на последната си среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл, 6 август 2025 г. Снимка: "Спутник" чрез АП/Gavriil Grigorov
Вашингтон,  
17.08.2025 17:34
 (БТА)
Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, увери днес, че Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. Изявлението идва в навечерието на утрешната среща на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом във Вашингтон, отбелязва АФП.

"Руснаците направиха определени отстъпки на масата (по време на преговорите в Аляска в петък - бел. АФП), касаещи пет области (в Източна Украйна). Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза Уиткоф пред американската телевизия Си Ен Ен. Той присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата  на 15 август в Анкоридж между Тръмп и Путин. На нея нямаше напредък относно прекратяването на огъня в Украйна, посочва АФП.

Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна, информира АП.

"Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това.

По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Той защити решението на Тръмп да се откаже от намерението си да притиска Москва незабавно да спре огъня, заявявайки, че целта на президента е мир на базата на постигания голям напредък в преговорите.

"Обсъдихме и почти всички други въпроси, свързани с мира", каза посланикът, без да влиза в детайли.

"Вече забелязваме известна умереност в подхода им (на руснаците - бел. ред.) към сключването на окончателно мирно споразумение", обърна внимание Уиткоф, цитиран от АП.

Той каза, че е "оптимистично настроен" за утрешната среща в Белия дом на Тръмп със Зеленски и европейски лидери, съобщи АФП. Уиткоф се надява, че "ще бъде постигнат консенсус".

"Оптимист съм за това, че ще се върнем (на масата на преговорите) при руснаците, ще задвижим мирното споразумение и ще го сключим", обобщи дипломатът пред Си Ен Ен.

/ГГ/

