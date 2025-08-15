Подробно търсене

Путин и Тръмп се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим в Анкоридж; качиха се заедно в черен кадилак

Иво Тасев
Путин и Тръмп се ръкуват на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж днес. Снимка: АП/Julia Demaree Nikninson
Анкоридж,  
15.08.2025 22:21
 (БТА)

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9".

Двамата се качиха заедно в черен кадилак.

ТАСС съобщи, че на преговорите Путин ще бъде придружен от външния си министър Сергей Лавров и външнополитическия си съветник Юрий Ушаков. 

Освен Тръмп от американска страна ще присъстват държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф.

/ИТ/

Свързани новини

15.08.2025 19:36

Руската делегация за преговорите в Аляска е в "бойко настроение", каза Кирил Дмитриев

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, на която ще обсъдят въпроса за Украйна, че руската делегация е в "бойко настроение", предаде ТАСС.
15.08.2025 19:01

Кремъл: Има възможност за тристранна среща за Украйна при положителен резултат от преговорите в Аляска

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща за Украйна след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта, при условие че разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп дадат положителен резултат, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.
15.08.2025 18:44

Преди срещата с Тръмп в Аляска Путин положи цветя на мемориала за американско-съветското сътрудничество в Магадан

Президентът на Русия Владимир Путин днес посети далекоизточния руски град Магадан и положи цветя на мемориал, посветен на американско-съветското сътрудничество по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.

