Путин и Тръмп се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим в Анкоридж; качиха се заедно в черен кадилак

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9".

Двамата се качиха заедно в черен кадилак.

ТАСС съобщи, че на преговорите Путин ще бъде придружен от външния си министър Сергей Лавров и външнополитическия си съветник Юрий Ушаков.

Освен Тръмп от американска страна ще присъстват държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф.