Среща между руския външен министър и държавния секретар на САЩ е планирана в рамките на Общото събрание на ООН

Иво Тасев
Руският външен министър Сергей Лавров (вляво) и държавният секретар Марко Рубио по време на срещата между президентите на двете страни - Владимир Путин и Доналд Тръмп, на 15 август 2025 г. в Анкоридж, Аляска. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Ню Йорк/Москва,  
19.09.2025 14:38
 (БТА)

Среща между министъра на външните работи на Русия – Сергей Лавров, и държавния секретар на САЩ – Марко Рубио, е планирана в рамките на юбилейната 80-а годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която тече в момента, предаде Ройтерс.

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

"Предвижда се първата – може би от 2021 година насам – официална среща (на Лавров) с държавен секретар на САЩ", каза Небензя в интервю за телевизия "Русия 24" ("Россия-24").

Топдипломатите на Русия и САЩ се срещнаха миналия месец като част от делегациите за срещата между президентите на двете страни – Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Анкоридж, в американския щат Аляска, на 15 август.

 

/ВС/

Свързани новини

18.08.2025 14:35

Путин информира южноафриканския президент за основните резултати от руско-американската среща на върха в Аляска

Руският президент Владимир Путин обсъди по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса основните резултати от руско-американската среща на върха в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на Кремъл.
16.08.2025 11:20

Укринформ отбеляза, че е отменен широкият формат на срещата САЩ-Русия; тя е била безполезна, с лъжи на Путин, според други украински медии

Украинската новинарска агенция Укринформ отбеляза по повод вчерашната среща Тръмп-Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска, че предвиденият широк формат на преговорите между САЩ и Русия е бил отменен. „Очакваше се да проведат работен обяд с
15.08.2025 22:21

Путин и Тръмп се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим в Анкоридж; качиха се в черен кадилак

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9".
12.08.2025 21:33

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

