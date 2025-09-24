Държавният секретар на САЩ и руският външен министър ще се срещнат в Ню Йорк днес

Подробно търсене

Николай Станоев
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио (вдясно) и руският външен министър Сергей Лавров разговарят по време на срещата на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, 15 август 2025 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Ню Йорк,  
24.09.2025 09:21
 (БТА)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат в Ню Йорк днес в кулоарите на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН, потвърди говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

В графика на Рубио, публикуван от Държавния департамент на САЩ, е посочено, че срещата ще се състои в 12 ч. източноамериканско време (19 ч. българско време).

"Потвърждаваме", отговори лаконично Захарова на журналистически въпрос.

Лавров пристигна вчера в Ню Йорк за участие в общополитическите дебати по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН. За днес рускиеят външен министър има повече от 10 насрочени срещи в кулоарите на сесията.

 

