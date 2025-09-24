Подробно търсене

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна с американския си колега Марко Рубио

Николай Джамбазов
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна с американския си колега Марко Рубио
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна с американския си колега Марко Рубио
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералният секретар на САЩ Марко Рубио по време на конференцията между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, 15 август, 2025 г. Снимка Julia Demaree Nikhinson, AP.
Ню Йорк,  
24.09.2025 20:21
 (БТА)

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералния секретар на САЩ  и Марко Рубио са провели среща в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде ТАСС.

Срещата им е продължила при закрити врата и без встъпителни думи.

Това е първата среща на дипломатите от 15 август тази година насам, когато разговаряха за Украйна, наред с други въпроси, в рамките на визитата на руския президент Владимир Путин в САЩ.

Вчера Доналд Тръмп заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че "с време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно Украйна да се върне към границите, от които започна този конфликт."

В отговор на това, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че възможността Киев да възвърне териториите си отпреди 2022 г. по военен път е погрешна теза и че отлагането на мирно разрешаване на украинския конфликт само ще влоши позициите на Киев по време на преговорите.

/ЛМ/

Свързани новини

24.09.2025 11:36

Зеленски заяви, че Тръмп вече му вярва повече, отколкото на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, като цитира негово изявление на брифинг в Ню Йорк след среща с американския му колега.
24.09.2025 09:21

Държавният секретар на САЩ и руският външен министър ще се срещнат в Ню Йорк днес

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат в Ню Йорк днес, потвърди говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
24.09.2025 04:20

В неочаквана промяна на позицията си Тръмп заяви, че Украйна може да спечели войната, предизвиквайки одобрителни реакции на Запад

Американският президент Доналд Тръмп, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:46 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация