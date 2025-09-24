Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна с американския си колега Марко Рубио

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералния секретар на САЩ и Марко Рубио са провели среща в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде ТАСС.

Срещата им е продължила при закрити врата и без встъпителни думи.

Това е първата среща на дипломатите от 15 август тази година насам, когато разговаряха за Украйна, наред с други въпроси, в рамките на визитата на руския президент Владимир Путин в САЩ.

Вчера Доналд Тръмп заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че "с време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно Украйна да се върне към границите, от които започна този конфликт."

В отговор на това, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че възможността Киев да възвърне териториите си отпреди 2022 г. по военен път е погрешна теза и че отлагането на мирно разрешаване на украинския конфликт само ще влоши позициите на Киев по време на преговорите.