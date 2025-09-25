Подробно търсене

Според вицепрезидента на САЩ Ванс, Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" с Москва

Владимир Сахатчиев
Според вицепрезидента на САЩ Ванс, Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" с Москва
Според вицепрезидента на САЩ Ванс, Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" с Москва
(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Обединени нации,  
25.09.2025 04:30
 (БТА)
Етикети

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПЪРВИТЕ ДИПЛОМАТИ

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ ПРИВЕТСТВА НОВАТА ЛИНИЯ НА ТРЪМП

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.

/ВС/

Свързани новини

25.09.2025 03:35

Партията на молдовския президент е изправена пред силно оспорвана надпревара с проруската опозиция, сочи проучване

Управляващата проевропейска партия в Молдова е изправена пред тежка битка за запазване на парламентарното си мнозинство срещу опоненти, обявяващи се за по-тесни връзки с Москва, сочи ново проучване, потвърждаващо, че мнозина избиратели все още не са
25.09.2025 00:19

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, съобщиха местните власти

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти.  При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в
24.09.2025 22:54

Володимир Зеленски пред ООН: Спрете Русия или ще се изправите пред най-разрушителната надпревара във въоръжаването, съществувала някога

Украинският президент Володимир Зеленски призова в днешната си реч на Общото събрание на ООН световните сили да помогнат за прекратяването на руската война срещу страната му, предаде Ройтерс. 
24.09.2025 22:13

Марко Рубио призова за край на войната в Украйна на среща в ООН със Сергей Лавров

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова за край на кръвопролитията в Украйна по време на среща с руския си колега Сергей Лавров днес, предаде говорител на Държавния департамент, цитиран от ДПА. На среща в кулоарите на Общото събрание на ООН
24.09.2025 20:21

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна с американския си колега Марко Рубио

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералния секретар на САЩ  и Марко Рубио са провели среща в рамките на 80-тата сесия на Общото събрание на ООН, предаде ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:59 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация