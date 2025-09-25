Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, съобщиха местните власти

Николай Велев
Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, съобщиха местните власти
Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, съобщиха местните власти
Изглед към пристанището на град Новоросийск. Снимка: АП
Новоросийск,  
25.09.2025 00:19
 (БТА)
Етикети

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти. 

При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.

По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА. 

Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти. 

На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.

 

/ВС/

Свързани новини

24.09.2025 14:51

Двама души загинаха при украински удар по град Новоросийск, съобщи губернаторът на Краснодарския край

Двама души загинаха, а трима бяха ранени при украинска атака по южния руски град Новоросийск, предаде Ройтерс, като цитира информация, публикувана от губернатора на Краснодарски край Вениамин Кондратиев в канала му в приложението "Телеграм".
24.09.2025 13:13

Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в руската република Башкортостан за втори път за седмица, каза Службата за сигурност на Украйна

Дронове на Център „А“ за специални операции на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) достигнаха руската република Башкортостан за втори път в рамките на седмица и взеха на прицел обекта „Газпром нефтехим Салават“, предаде Укринформ, като се позова на източници от украинските служби за сигурност.
23.09.2025 13:37

Русия заяви, че е атакувала бази на украинските специални части и чуждестранни наемници

Русия нанесе удари по бази на украинските специални части и чуждестранни наемници в отговор на нападението с дронове по курортния град Форос на Кримския полуостров, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.  
22.09.2025 06:50

Броят на жертвите на украинския удар в Крим е достигнал трима души, 16 са ранени

Трима души са загинали и 16 са били ранени при нападение с дронове на полуостров Крим, предаде Ройтерс, като се позова на информация, публикувана в "Телеграм" от назначения от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов.
20.09.2025 17:56

Украински дронове поразиха няколко руски станции за пренос на суров петрол във Волгоградска и Самарска област

Украински безпилотни летателни апарати са ударили няколко станции за пренос на суров петрол, които са част от руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
29.08.2025 20:26

Около 30 куб. м. петрол попаднаха в Черно море при разлив край Новоросийск

Около 30 кубически метра петрол попаднаха в Черно море при разлив край руския град Новоросийск, предаде ТАСС, позовавайки се на данни на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и Федерална служба за надзор на природните ресурси
12.02.2022 11:14

Над 30 руски военни кораба започнаха учения край Крим

MINF 11:16:01 12-02-2022 NS1113MI.008 Русия - Украйна - Крим - учения Над 30 руски военни кораба започнаха учения край Крим Москва, 12 февруари (БТА) Над 30 руски бойни кораба започнаха тренировъчни маневри близо до Кримския полуостров като

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:22 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация