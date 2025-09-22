Броят на жертвите на украинския удар в Крим е достигнал трима души, 16 са ранени

Трима души са загинали и 16 са били ранени при нападение с дронове на полуостров Крим, предаде Ройтерс, като се позова на информация, публикувана в "Телеграм" от назначения от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов.

Аксьонов съобщи за броя на жертвите от град Фарос.

Руското министерство на отбраната заяви, че нападението е извършено "Около 19:30 часа московско време в курортната зона на Крим, където няма никакви военни цели". Министерството описа инцидента като "преднамерена терористична атака срещу гражданска цел".

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди инцидента като "поредния акт на тероризъм от страна на режима в Киев".

Украинските власти не коментираха инцидента и Ройтерс отбелязва, че не е в състояние потвърди информацията от независим източник.

По-рано Аксьонов, че е било повредено и училище в града, а падащи отломки от дрон са предизвикали пожари на открито близо до Ялта, по южното крайбрежие на Крим.

Губернаторът на Севастопол Михаил Розвожаев съобщи в "Телеграм" че частите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона в района.

Субтропичният Крим е бил популярно място за почивка още от съветските времена както за туристи, така и за съветската елита. Според независимия сайт "Кримский ветер" в къщи за гости в региона вероятно са отседнали висши руски чиновници, отбелязва Ройтерс.

Форос придоби международна известност през 1991 г., когато съветският президент Михаил Горбачов беше кратко задържан в правителствена дача, по време на краткотраен опит за свалянето му от власт.