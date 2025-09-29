Подробно търсене

Хиляди домакинства в руския град Белгород останаха без ток след украинска въздушна атака, съобщиха местните власти

Николай Велев
Илюстративна снимка: Пожарникари гасят горящ автомобил в град Белгород след украинска атака с дронове. Източник: "Телеграм" канал на областния управител на Белгород Вячеслав Гладков чрез АП
Белгород ,  
29.09.2025 02:28
 (БТА)
Руският град Белгород е засегнат от мащабно прекъсване електричеството след украинска въздушна атака, предаде ДПА, като се позова на местните власти и на публикации в социалните мрежи.

Тази вечер бе прекъснато електроподаването към хиляди домакинства в Белгород. Местни жители разказват за хора, блокирани в асансьори, и за жилищни блокове, потънали в мрак.

По първоначални данни прекъсването на електричеството се дължи на ракетен удар по топлоелектрическа централа. 

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков публикува в "Телеграм" видеообръщение, в което казва, че има "значителни" прекъсвания на електроподаването. Той предупреждава, че опасността от въздушни удари все още не е отминала и призовава жителите да се укрият. Гладков също така съобщава, че най-малко двама души са били ранени при въздушната атака, а болниците в Белгород работят с аварийни генератори.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че в неделя в продължение на няколко часа са били прехванати 13 украински дрона над Белгородска област и още един над Курска област.

"На 28 септември в периода от 13:30 до 23:00 часа московско време дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 14 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 13 безпилотни летателни апарата бяха прехванати над територията на Белгородска област и един – над територията на Курска област", пише в изявление на отбранителното ведомство, цитирано от ТАСС.

Украйна многократно е нанасяла удари по град Белгород, който е административен център на едноименната област. Населението на града възлиза на повече от 300 000 души. Киев казва, че целта на ударите е да се унищожи руска военна логистика, използвана за атаки срещу Украйна.

/НВ/

