Четирима души са загинали при украинска атака с дронове в руската Самарска област, съобщи областният губернатор

Четирима души загинаха при украинска атака с дронове в руската Самарска област (Приволжки федерален окръг), съобщи областният губернатор Вячеслав Фьодоришев, цитиран от Франс прес.

По-рано Украйна съобщи, че снощи Русия я е атакувала със стотици дронове, като по последни данни при ударите са загинали четирима души.

„С дълбоко прискърбие съобщавам, че четирима души загинаха при вражеска противникова атака през нощта“, заяви Фьодоришев в социалните мрежи. Той допълни, че един човек е ранен.

Нападението е един от най-смъртоносните ответни украински удари срещу Русия.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 149 украински дрона през нощта срещу събота, включително 15 над Самарска област, разположена на около 800 км. от украинския фронт.

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове. Украйна твърди, че извършва ударите, които често са насочени към енергийни обекти, в отговор на руските бомбардировки по градовете ѝ.