ОБНОВЕНА Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна; операцията приключи след края на атаката

Николай Станоев, Пламен Йотински
Изтребители Ф-16 американско производство в полското небе, 15 август 2023 г. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
Варшава,  
20.09.2025 07:01 | ОБНОВЕНА 20.09.2025 09:45
 (БТА)
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи първоначално полското оперативно командване в публикация в "Екс".

Към 06:40 ч. (и българско време) в почти цяла Украйна беше обявена въздушна тревога след предупреждения на украинските военновъздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване.

В изявлението се отбелязва, че действията на Полша и НАТО са били "превантивни и насочени към обезопасяване на въздушното пространство в райони, съседни на застрашената зона".

 

 

20.09.2025 08:26

Русия каза, че най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ вчера

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 19:09

Изтребители на НАТО са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, заявиха от алианса

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
19.09.2025 17:16

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Към 10:57 на 20.09.2025 Новините от днес

