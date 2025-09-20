Подробно търсене

Николай Станоев
Русия каза, че най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ вчера
Изглед към Запорожката АЕЦ, 27 юни 2023 г. Снимка: АП/Libkos
Москва,  
20.09.2025 08:26
 (БТА)
Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза днес, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.

Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на сградата на учебно-тренировъчен център. Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място, пише в изявлението.

В текста се посочва, че радиационният фон в района е в рамките на нормалното.

"Въпреки абсурдните и опасни действия на киевския режим ситуацията е под контрол", подчертаха от пресслужбата на назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Във вторник МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до централата.

 

 

 

/НС/

Към 09:25 на 20.09.2025 Новините от днес

