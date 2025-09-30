Подробно търсене

Иво Тасев
Положението в Запорожката АЕЦ е критично, каза Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
30.09.2025 22:30
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е станало критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви във вечерното си видео обръщение, че един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи. Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни.

"Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала. Положението е критично. Руският обстрел отряза централата от електропреносната мрежа", каза украинският държавен глава.

"Разполагаме и с информация, че един (дизелов) генератор е спрял да работи", добави Зеленски.

/СХТ/

