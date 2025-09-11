Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.

Няма жертви, а информацията за потенциалните щети се изясняват, допълват от администрацията на електроцентралата.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независим източник. Руските сили превзеха Запорожката атомна електроцентрала през първите седмици на войната на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. Всяка от страните редовно обвинява другата в стрелба към Запорожката АЕЦ или предприемане на други действия, които биха могли да предизвикат ядрена авария, припомня агенцията.