Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Александър Евстатиев
Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала
Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог (вторият вляво) и украинският министър на външните работи Андрий Сибига (вдясно) инспектират дрон, произведен в Украйна. Снимка: АП
Запорожие,  
11.09.2025 21:53
 (БТА)
Украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.

Няма жертви, а информацията за потенциалните щети се изясняват, допълват от администрацията на електроцентралата.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независим източник. Руските сили превзеха Запорожката атомна електроцентрала през първите седмици на войната на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. Всяка от страните редовно обвинява другата в стрелба към Запорожката АЕЦ или предприемане на други действия, които биха могли да предизвикат ядрена авария, припомня агенцията.

/АГ/

Свързани новини

07.09.2025 16:15

Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон

Четирима души са били убити при масираните руски въздушни удари в Украйна снощи, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
30.08.2025 11:36

Руската атака срещу град Запорожие причини смъртта на един човек и рани 24, съобщи областният управител

Русия предприе масирана атака срещу Украйна, при която загина един човек и бяха ранени най-малко 24-ма. Нанесени са щети на инфраструктурата и на жилищни сгради, съобщиха днес властите, предаде Ройтерс.
30.08.2025 09:31

Украйна съобщава за руска нощна атака с над 500 дрона и 45 ракети

Украинските въздушни сили съобщиха, че са свалили 510 от 537 дрона и 38 от 45 ракети, изстреляни от Русия по време на нощна атака, предаде Ройтерс. Според изявление в приложението за съобщения Teлеграм, са регистрирани пет ракетни и 24 дронови удара

