Валерия Динкова
Зеленски обсъди налагането на нови санкции на Русия и съвместно производство на оръжия със САЩ на среща с американския пратеник Кийт Келог
Украинският президент Володимир Зеленски разговаря с американския пратеник Кийт Келог в Киев, 25 август 2025 г. Снимка: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Киев,  
11.09.2025 23:07
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.

"Говорихме за различните направления на сътрудничество – как да постигнем истински мир и гаранции за сигурността на Украйна", написа Зеленски след срещата в приложението "Телеграм".

Обсъдено е "силно двустранно сътрудничество за съвместно производство на дронове и оръжия, което ние предложихме на Америка". "Разчитаме на положителна реакция от страна на САЩ", подчерта украинският президент.

Двамата са разговаряли и за "натиск над Русия и какво можем да направим заедно с нашите партньори по отношение на митата и санкционната политика, така че да бъде проведена среща на ниво лидери възможно най-скоро и да сложим край на тази война", добави Зеленски.

11.09.2025 21:53

Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.
11.09.2025 20:49

Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна изрази надежда скоро Беларус да освободи всички политически затворници

Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна Джон Коул заяви в интервю за Ройтерс, че се надява в кратки срокове Беларус да освободи всички политически затворници, които президентът Доналд Тръмп определи като "заложници".
11.09.2025 18:55

Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирието

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, които да бъдат използвани за военни цели, ако Русия откаже да прекрати огъня или да сложи край на войната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Зеленски по време на съвместната му пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб.

