Подробно търсене

Тръмп подкрепя правото на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, каза Келог

Анелия Пенкова
Тръмп подкрепя правото на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, каза Келог
Тръмп подкрепя правото на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, каза Келог
Украинският президент Володимир Зеленски и специалният пратеник на САЩ Кийт Келог (Ukrainian Presidential Press Office via AP)
Вашингтон,  
29.09.2025 12:13
 (БТА)
Етикети

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог каза, че американският президент Доналд Тръмп е дал право на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, предаде Укринформ. Келог направи изявлението си в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

Според американския пратеник Украйна не е отправяла искане за разполагане на американски военни сили, но е поискала оръжия и позволение да ги използва.

Попитан дали Киев има такова разрешение, Келог отговори: "Всички трябва да правят това, което президентът казва. Той е главнокомандващ съгласно Конституцията, всички останали трябва да се подчиняват." В отговор на въпрос за позицията на Тръмп, че Украйна може да използва оръжия с голям обсег срещу Русия, Келог отговори положително. 

От това, което чета за казаното от него, от вицепрезидента Джей Ди Ванс и от държавния секретар Марко Рубио, отговорът е да. Използвайте възможността да нанасяте удари дълбоко на територията на Русия, каза той.

Според него украинският президент Володимир Зеленски е поискал крилати ракети с голям обсег "Томахок" по време на среща с Тръмп, но все още не е взето окончателно решение. 

Келог подчерта, че Москва не постига целите си във войната срещу Украйна. "Русия не печели тази война. Ако печелеше, тя щеше да е в Киев или Одеса, от другата страна на Днепър", добави той. 

Укринформ съобщи по-рано, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е потвърдил вчера, че администрацията на Тръмп е обсъдила искането на Украйна за ракетите "Томахок". 

Зеленски заяви, че има подкрепата на Тръмп за удари по цели в Русия, като например енергийна инфраструктура или заводи за оръжия. 

/ЛМ/

Свързани новини

23.09.2025 06:02

Зеленски e обсъдил въпроса за оръжейни доставки с американския пратеник Келог

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с емисаря на Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог въпроса за оръжейни доставки, предаде Ройтерс. „Информирах Келог за ситуацията на фронта и резултатите от контраофанзивната операция близо
17.09.2025 18:34

Антимонополните органи на ЕС възобновяват разследването на офертата на "Марс" за производителя на чипса "Прингълс", като решението се очаква на 19 декември

Антимонополните органи на ЕС възобновяват разследването си относно офертата на американската мултинационална компания за сладкарски изделия и продукти за домашни любимци "Марс" (Mars)  на стойност 36 милиарда долара за "Келанова" (Kellanova),
13.09.2025 03:30

Зеленски заяви, че много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде
11.09.2025 23:07

Зеленски обсъди налагането на нови санкции на Русия и съвместно производство на оръжия със САЩ на среща с американския пратеник Кийт Келог

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:46 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация