САЩ и НАТО вече редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл заяви днес, че САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация, след като се появиха съобщения, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателни данни за руски енергийни цели, предаде Ройтерс.

"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция Ройтерс съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег, докато Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.