САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за удари с ракети с голям обсег в Русия, пише "Уолстрийт джърнъл"

Иво Тасев
Президентите на Украйна - Володимир Зеленски, и на САЩ - Доналд Тръмп. Снимки: АП/Evan Vucci
Вашингтон,  
02.10.2025 03:20
 (БТА)
САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация, която ще помогне за нанасянето на удари с ракети с голям обсег по руската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието във Вашингтон преценяват възможността да снабдят Киев с оръжия, в чийто обсег може да попаднат повече цели на руска територия.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Същевременно САЩ искат от съюзниците си в НАТО да осигурят подобна помощ за Украйна, информира американското издание. Белият дом не е отговорил към този момент на запитването на Ройтерс за коментар.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

 

30.09.2025 17:56

Тръмп обяви пред висши американски военни, че иска да събере Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде Ройтерс.
30.09.2025 16:59

Какво представляват ракетите "Томахок" и защо Украйна ги иска

Русия заяви вчера, че нейните военни анализират дали САЩ ще доставят на Украйна крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко на руска територия, което според официалните власти в Москва би могло да доведе до сериозно ескалиране на конфликта, съобщи Ройтерс.
29.09.2025 12:08

Зеленски предлага единен въздушен щит с европейски съюзници срещу Русия

Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия, съвместно с европейски съюзници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

