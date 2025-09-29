Подробно търсене

Зеленски предлага единен въздушен щит с европейски съюзници срещу Русия

Иво Тасев
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев/Варшава,  
29.09.2025 12:08
 (БТА)
Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента (на САЩ Доналд) Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".

 

Свързани новини

28.09.2025 13:41

Литва призова да се използва експертният опит на Украйна в борбата с дроновете, след като събра 1 милион евро за Киев и откри своя база там

Литва демонстрира активност на източния фланг на НАТО през изминалата седмица в контекста на руската заплаха за региона на Балтийско море след навлизането на бойни самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Естония и Дания.
26.09.2025 17:04

Държави от ЕС, включително България, заявиха, че изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет, заяви еврокомисарят по отбраната

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия "е приоритет" за няколко държавни от ЕС, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.

