Германският външен министър ще държи реч на конференция за сигурността във Варшава, ще има и срещи в рамките на Ваймарския триъгълник

Денис Киров
Външните министри на Германия - Йохан Вадефул (вляво), и на Франция - Жан-Ноел Баро, в Берлин, 28 април 2025 г. Снимка: АП/Michel Euler
Берлин,  
29.09.2025 08:43
 (БТА)

Германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение в Полша днес, като очакванията са основната точка в дневния ред да бъдат продължаващите руски провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО, предаде ДПА.

В полската столица Варшава германският топдипломат планира първо да се срещне за консултации с колегите си Жан-Ноел Баро от Франция и Радослав Шикорски от Полша в рамките на формата Ваймарски триъгълник.

Очаква се по-късно украинският външен министър Андрий Сибига да се присъедини към срещата.

Според говорител на Министерството на външните работи в Берлин дискусиите ще се фокусират и върху съвместната подкрепа за Украйна.

След това Вадефул възнамерява да произнесе реч за европейската сигурност и способности за възпиране на конференция за сигурността в полската столица.

По време на руски въздушен удар срещу Украйна преди две седмици и половина голям брой дронове навлязоха в полското - и съответно в натовското - въздушно пространство. Полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО свалиха някои от дроновете. Подобно навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на НАТО се случва за първи път, отбеляза ДПА.

В кулоарите на Общото събрание на ООН в началото на миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи акциите срещу руски самолети и безпилотни летателни апарати, в случай че те навлязат неправомерно във въздушното пространство на страните от НАТО.

/ИТ/

