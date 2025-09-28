Подробно търсене

Трима души са ранени при руски атаки в столицата Киев и четирима в град Запорожие, съобщиха украинските власти

Десислава Иванова
Горящи автомобили след руски удар по столицата Киев, 20 септември 2025 г. Снимка: Украинските служби за спешни ситуации чрез АП
Киев,  
28.09.2025 08:21
 (БТА)
Трима души са ранени при руски атаки тази нощ в столицата в Киев и четирима в град Запорожие, съобщиха украинските властите. Полската армия мобилизира "превантивно" авиацията си, предадоха Укринформ и Франс прес.

Главният съветник на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак - съобщи за нападения с дронове и ракети.

По-рано Укринформ съобщи, че в страната е обявена мащабна въздушна тревога заради излитане на изтребител МиГ-31 и заплаха от ракетни удари. Агенцията се позова на актуалната карта на въздушните тревоги.

При атака с дронове над Киев отломки от дронове паднаха върху жилищни сгради в няколко района, като трима души бяха ранени, съобщи киевският кмет Виталий Кличко в "Телеграм".

"По предварителна информация в Соломянски район отломки са паднали върху покрива на пететажна сграда и върху нежилищни конструкции. В жилищна сграда в Днепровски район са били повикани медици", се казва в съобщението му. Според Кличко отломки от дронове са паднали и в Святошински и Голосеевски район.

Малко след това кметът актуализира данните: "В Соломянски район пететажна жилищна сграда е претърпяла частични щети. Всички служби за спешна помощ се отправят към мястото", написа той. "В момента има по един ранен в Соломянски и Святошински район. На мястото работят медици. Един от ранените е хоспитализиран", поясни той в канала си в "Телеграм", а по-късно съобщи за още един пострадал.

Според управителят на Запорожка област Иван Федоров град Запорожие е бил ударен "най-малко четири пъти". Той съобщи за четирима ранени.

Киев обвинява Москва, че е "отрязала" Запорожката атомна електроцентрала в град Енергодар от украинската енергийна мрежа и иска да я свърже с руската въпреки рисковете за сигурността. Централата - най-голямата в Европа - беше завзета от руските войски през март 2022 г., припомня АФП.

Съседна на Украйна Полша обяви, че "превантивно" мобилизира авиацията си след навлизането във въздушното й пространство на около двадесет руски дрона и на три изтребителя в естонското небе в рамките на по-малко от две седмици, допълва АФП.

Ройтерс съобщава, че Киев е бил подложен на ожесточена атака с дронове и ракети рано тази сутрин. Според независимите наблюдатели, цитирани от агенцията, това е един от най-сериозните руски удари по украинската столица и околностите й от началото на войната. Над града прелитаха дронове и в нощта отекваше грохотът от системите за противовъздушна отбрана. Към 7:20 ч. (04:20 ч по Гринуич) нападението продължаваше.

Военната администрация на Киев съобщи, че към 7:40 ч. е имало най-малко шестима ранени. Някои жители са потърсили безопасно място в метростанциите дълбоко под земята. Тревога беше обявена в много области в цялата страна.

В отговор на атаките Полша затвори въздушното си пространство близо до два от югоизточните си градове и вдигна във въздуха изтребители, допълва Ройтерс.




/ДИ/

Към 09:09 на 28.09.2025 Новините от днес

