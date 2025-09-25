Подробно търсене

ПАП: Полският президент нарече войната на Русия срещу Украйна решаващо изпитание за ООН

Александър Евстатиев
Полският президент Карол Навроцки. Снимка: ПАП
Варшава,  
25.09.2025 22:35
 (БТА)
Руската инвазия в Украйна е тест за ООН дали принципите на организацията могат да оцелеят, заяви полският президент Карол Навроцки пред Общото събрание на ООН, цитиран от полската новинарска агенция ПАП. 

В обръщението си Навроцки предупреди, че войната на Русия срещу Украйна може да подкопае основите на Организацията на обединените нации.

„Намираме се в повратна точка в историята – във време, когато решенията взети днес ще имат последици за десетилетия напред“, заяви Навроцки. 

„Трябва да сме наясно с това [...]. Ето защо сега, като общност от демократични държави, трябва да разглеждаме настоящата ситуация като бойно поле на принципи, чието спазване може да определи бъдещето на нашата цивилизация. Мисля, че това е последният момент да предприемем конкретни действия“, смята полският държавен глава. 

Навроцки каза, че светът се е променил напълно след руската инвазия, като държавните граници вече не са неприкосновени, а международното право се третира по-скоро като предложение, отколкото като принцип.

Той продължи, като каза, че настоящият международен ред се разпада и светът е навлязъл в опасна фаза на съперничеството на великите сили, нарушавайки правилата и изпитвайки докъде може да се стигне, преди някой да каже „стига“.

Според него руската агресия срещу Украйна не е само регионален конфликт.

Той каза, че това е тест дали принципите, на които се основава ООН, ще издържат проверката на времето или ще „се поддадат на тежестта на имперските и колониални амбиции на държава, която смята, че се намира над закона и многократно е игнорирала резолюциите на тази Асамблея и на много други асамблеи“.

Навроцки призова Русия да прекрати войната си срещу Украйна и да поеме пълната отговорност за нея.

Той обаче каза, че настоящите действия на Русия не показват готовност да постигне истински мир.

„Декларациите за диалог са съпроводени с военни офанзиви и атаки срещу украински градове, чиито жертви са цивилни, включително деца“, каза той. 

„Когато Москва казва „мир“, това, което всъщност има предвид, е капитулация на Украйна. Мирните преговори трябва да включват участието на украинските власти и да имат мандат от нейните граждани“, подчерта Навроцки. 

„Да държим Русия отговорна трябва да бъде наш дълг“, продължи той. 

„Извършителите на всички международни престъпления трябва да бъдат съдени пред компетентни съдилища. Ето защо Полша подкрепя работата на Международния съд и Международния наказателен съд и подкрепя идеята за създаване на специален трибунал, който да съди извършителите на престъпленията на Русия срещу Украйна“, каза още президентът на Полша. 

Коментирайки последната провокация на Русия срещу Полша, при която около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство през нощта от 9 до 10 септември, Навроцки заяви, че Полша е готова да защити територията си.

Няколко от дроновете бяха свалени от полските и съюзническите сили за противовъздушна отбрана.

„Дронове умишлено нарушиха границите на моята страна, защото мога да ви уверя, че това не е било случайно, а по заповед, издадена в столицата на държава, която е постоянен член на Съвета за сигурност“, посочи Навроцки. 

„В резултат на това за първи път от Втората световна война насам Полша беше принудена да открие огън по вражески обекти над нашата територия“, каза той.

„И ви уверявам, като главнокомандващ на въоръжените сили и президент на Полша, че Полша винаги ще реагира по подходящ начин и е готова да защити територията си“, заяви полският президент. 

Той добави, че съюзниците на Полша в НАТО, Естония и Румъния, също наскоро са били обект на подобни провокации от страна на Русия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/ДИ/

24.09.2025 16:43

ПАП: Полша ще отвори отново граничните си пунктове с Беларус, но си запазва правото да отмени това решение

Полша ще отвори отново граничните си пунктове с Беларус, които бяха затворени от 12 септември, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
23.09.2025 20:12

ПАП: Полският президент присъства на церемонията по случай 80-годишнината от създаването на ООН

Президентът на Полша Карол Навроцки участва в церемонията по случай 80-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации преди срещите с други световни лидери и ключови политически и бизнес фигури, предаде полската новинарска агенция ПАП.
18.09.2025 22:40

ПАП: Полският министър на отбраната е на държавно посещение в Украйна

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш пристигна днес в Киев за разговори с украинския си колега Денис Шмигал и други висши служители, които ще се фокусират отчасти върху опита на Украйна в борбата с дронове по време на война, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
17.09.2025 20:40

ПАП: Премиерът на Полша приветства почти пълното обществено доверие в полската армия

Полският премиер Доналд Туск приветства резултатите от скорошно проучване, показващо огромно увеличение на доверието сред поляците към полските въоръжени сили - рекордните 94%, предаде полската новинарска агенция ПАП. „Военните и държавата бяха единни в този момент на изпитание. Полша даде пример на целия свят за смелост, отговорност и национална солидарност пред лицето на опасността. Нека не позволяваме на никого да пропилее това. На никого“, заяви Туск в платформата „Екс“, в коментар на резултатите от проучването.
17.09.2025 08:10

ПАП: Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ в рамките на учението „Железен защитник“

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която Полша закупи от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП.
13.09.2025 15:21

ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
11.09.2025 20:57

ПАП: Полша се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана, заяви полският външен министър пред СиЕнЕн

Полша се нуждае от повече средства за защита на въздушното си пространство, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред американския телевизионен канал СиЕнЕн. Изявлението идва след като множество дронове нарушиха полското въздушно пространство по време на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

