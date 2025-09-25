ПАП: Полският президент нарече войната на Русия срещу Украйна решаващо изпитание за ООН

Руската инвазия в Украйна е тест за ООН дали принципите на организацията могат да оцелеят, заяви полският президент Карол Навроцки пред Общото събрание на ООН, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

В обръщението си Навроцки предупреди, че войната на Русия срещу Украйна може да подкопае основите на Организацията на обединените нации.

„Намираме се в повратна точка в историята – във време, когато решенията взети днес ще имат последици за десетилетия напред“, заяви Навроцки.

„Трябва да сме наясно с това [...]. Ето защо сега, като общност от демократични държави, трябва да разглеждаме настоящата ситуация като бойно поле на принципи, чието спазване може да определи бъдещето на нашата цивилизация. Мисля, че това е последният момент да предприемем конкретни действия“, смята полският държавен глава.

Навроцки каза, че светът се е променил напълно след руската инвазия, като държавните граници вече не са неприкосновени, а международното право се третира по-скоро като предложение, отколкото като принцип.

Той продължи, като каза, че настоящият международен ред се разпада и светът е навлязъл в опасна фаза на съперничеството на великите сили, нарушавайки правилата и изпитвайки докъде може да се стигне, преди някой да каже „стига“.

Според него руската агресия срещу Украйна не е само регионален конфликт.

Той каза, че това е тест дали принципите, на които се основава ООН, ще издържат проверката на времето или ще „се поддадат на тежестта на имперските и колониални амбиции на държава, която смята, че се намира над закона и многократно е игнорирала резолюциите на тази Асамблея и на много други асамблеи“.

Навроцки призова Русия да прекрати войната си срещу Украйна и да поеме пълната отговорност за нея.

Той обаче каза, че настоящите действия на Русия не показват готовност да постигне истински мир.

„Декларациите за диалог са съпроводени с военни офанзиви и атаки срещу украински градове, чиито жертви са цивилни, включително деца“, каза той.

„Когато Москва казва „мир“, това, което всъщност има предвид, е капитулация на Украйна. Мирните преговори трябва да включват участието на украинските власти и да имат мандат от нейните граждани“, подчерта Навроцки.

„Да държим Русия отговорна трябва да бъде наш дълг“, продължи той.

„Извършителите на всички международни престъпления трябва да бъдат съдени пред компетентни съдилища. Ето защо Полша подкрепя работата на Международния съд и Международния наказателен съд и подкрепя идеята за създаване на специален трибунал, който да съди извършителите на престъпленията на Русия срещу Украйна“, каза още президентът на Полша.

Коментирайки последната провокация на Русия срещу Полша, при която около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство през нощта от 9 до 10 септември, Навроцки заяви, че Полша е готова да защити територията си.

Няколко от дроновете бяха свалени от полските и съюзническите сили за противовъздушна отбрана.

„Дронове умишлено нарушиха границите на моята страна, защото мога да ви уверя, че това не е било случайно, а по заповед, издадена в столицата на държава, която е постоянен член на Съвета за сигурност“, посочи Навроцки.

„В резултат на това за първи път от Втората световна война насам Полша беше принудена да открие огън по вражески обекти над нашата територия“, каза той.

„И ви уверявам, като главнокомандващ на въоръжените сили и президент на Полша, че Полша винаги ще реагира по подходящ начин и е готова да защити територията си“, заяви полският президент.

Той добави, че съюзниците на Полша в НАТО, Естония и Румъния, също наскоро са били обект на подобни провокации от страна на Русия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)