ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Александър Евстатиев
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Снимка: ПАП
Варшава,  
12.09.2025 21:19
 (БТА)
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в реакцията си за нарушението на въздушното пространство от руски дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП. 

"Това беше тест от Руската федерация, тест за нашето национално единство и политическа отговорност“, каза министърът в Сейма, долната камара на полския парламент, предоставяйки информация за нарушението на въздушното пространство от руски дронове. 

"Преминахме този тест“, категоричен бе той. 

Относно въпроса как съюзниците от НАТО са се справили със случая, който Варшава нарича "безпрецедентен акт на агресия“, Кошиняк-Камиш каза, че Нидерландия, Италия и Германия са били сред участвалите в реакцията, като целият процес е бил консултиран с командването на съюзническите сили на НАТО в Брунсум, Нидерландия. 

"Съвместни решения, съвместни действия и координация. НАТО издържа изпита и не се поддаде на руския натиск“, каза министърът, подчертавайки, че страната му не е била оставена сама онази нощ.

Кошиняк-Камиш посочи, че са проведени разговори със САЩ и Канада, което е допринесло за поредицата от дискусии между Полша и нейните съюзници по въпроса. Той отбеляза, че Варшава остава в контакт със значителен брой държави от НАТО, включително Великобритания, Литва, Латвия и Германия.

"Всички държави от НАТО потвърждават съюзническото си единство“, добави полският министър на отбраната.  

Нахлуването на руски дронове се случи на фона на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна през нощта на 9 срещу 10 септември. Това се превърна в най-сериозното нарушение на полското въздушно пространство от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че е имало 19 нарушения на полското въздушно пространство, като властите са локализирали останките на най-малко 16 дрона.

Полша свали всички дронове, които са представлявали пряка заплаха за страната, написа Туск в публикация в социалните мрежи - ход, невиждан от Полша и останалите членове на НАТО от началото на войната през февруари 2022 г.

Часове след нахлуването Варшава се позова на член 4 от Северноатлантическия договор, съгласно който страните членки започват съвместни консултации относно това дали според тях е застрашена тяхната сигурност, териториална цялост или политическа независимост.

"След консултации по член 4 трябва да се формулира радикален отговор със засилване на противовъздушната и противоракетната отбрана“, коментира Кошиняк-Камиш. 

Това обаче не беше единствената пробивна мярка, предприета след нахлуването - бяха обявени значителни ограничения върху гражданските полети над източните региони на Полша и Латвия. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/ИТ/

