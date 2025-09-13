Подробно търсене

САЩ обещават да защитават територията на НАТО след нарушаването на въздушното пространство на Полша

Виктор Турмаков
Изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший. Снимка: AP Photo/Richard Drew
Ню Йорк,  
13.09.2025 02:50
 (БТА)

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след предполагаемото руско навлизане във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс. 

„САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство“, заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган. Ройтерс отбелязва, че коментарите изглежда целят да успокоят съюзниците на Вашингтон в НАТО, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че предполагаемото навлизане на дронове от Русия в Полша може да е било грешка.

Ший също така отбеляза, че Русия е засилила бомбардировките си срещу Украйна, откакто Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска като част от опита си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

„Тези действия, като сега се добави нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не – показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ да сложат край на този конфликт“, заяви Ший.

Полша свали дронове във въздушното си пространство в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. Това е първият път, когато член на западния военен съюз е стрелял по време на войната на Русия в Украйна.

Постоянният представител на Словения в ООН Самуел Жбогар заяви пред Съвета за сигурност, че „това са агресивни и опасни действия, тъй като е трудно да си представим, че толкова много дронове са прелетели толкова дълбоко над полска територия, без да искат“.

Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша.

„Нямаше маркирани цели на полска територия. Максималният обсег на дроновете, използвани при този удар, не надвишаваше 700 километра, което прави физически невъзможно те да достигнат полска територия“, заяви пред Съвета руският постоянен представител н ООН Василий Небензя. Той допълни, че Москва е готова да разговаря с Полша, „ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението, а не от разпалването му“.

