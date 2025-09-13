Подробно търсене

ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство

Александър Евстатиев
ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство
ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство
Полският министър-председател Доналд Туск. Снимка: ПАП
Варшава,  
13.09.2025 15:21
 (БТА)
Етикети

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Изявлението дойде след заседанието на Съвета за национална сигурност, на което присъстваха Туск, президентът на Полша Карол Навроцки и други високопоставени служители.

„Тази позиция на нашите военни, служби, президента и моята е недвусмислена - ние отхвърляме всички манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна стои зад тази атака, че това е украинска провокация“, заяви Туск.

„Нашите сведения по случая са ясни, отговорността за събитията в полското небе пада върху Руската федерация“, посочи той.

Съветът, добави Туск, се фокусира върху разпространяваната от Москва пропаганда, както и върху свързаното с нея поведение в Полша.

„Все по-лесно можем да идентифицираме онези, които, независимо дали по политически причини, дали от глупост, дали защото са предатели, служат на руската пропаганда и дезинформация“, подчерта полският министър-председател.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/ГГ/

Свързани новини

13.09.2025 02:50

САЩ обещават да защитават територията на НАТО след нарушаването на въздушното пространство на Полша

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след предполагаемото руско навлизане във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.  „САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на
13.09.2025 01:30

САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на
12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 18:47

НАТО съобщи, че предприема допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.
12.09.2025 18:03

Над 5000 военни от десет страни ще участват в учението "DACIAN FALL" 2025 в Румъния и България, съобщи румънското министерство на отбраната

Над 5000 военни от десет страни съюзнички в НАТО ще участват в многонационалното учение "DACIAN FALL" 2025 ("Дакийска есен" 2025), което ще се проведе на територията на Румъния и България, съобщи румънското Министерство на националната отбрана,
12.09.2025 17:39

"Файненшъл таймс": Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО?

Ако намерението на Владимир Путин беше да използва ранната сутрешна атака с дронове в Полша, за да тества въздушната отбрана на НАТО, руският президент би бил много доволен от резултата.
12.09.2025 15:07

Великобритания обяви нови санкции срещу Русия

Британската външна министърка Ивет Купър обяви днес поредица от санкции срещу Русия по време на посещението си в Киев, което е първата й визита в чужбина в новата й длъжност, предадоха Пи Ей медия/ДПА. Според британското външно министерство 100-те
12.09.2025 14:10

Според Кремъл Полша е затворила границата си с Беларус заради "емоционално претоварване" поради ученията "Запад-2025"

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс. Той, в
12.09.2025 13:45

Европейски нюзрум: ЕС и държавите членки застават зад Полша след навлизането на руски дронове във въздушното ѝ пространство

ЕС възнамерява да засили защитата на своите граници с Русия. Съобщението дойде малко след като Варшава обяви, че е унищожила поне три руски дрона в своето въздушно пространство в сряда – реакция, която предизвика опасения от ескалация на войната в
12.09.2025 13:28

ЕС е привикал представителите на Русия и Беларус, за да протестира срещу нарушаването на полското въздушно пространство

Дипломатическите представители на Русия и на Беларус са били привикани вчера в Европейската служба за външна дейност по повод случая с нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в
12.09.2025 13:24

Дания заложи на европейски системи за ПВО

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 58 млрд. крони (прибл. 15.2 млрд. лв.), което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на кралството, заяви датският министър на отбраната, цитиран от Ройтерс.
12.09.2025 12:49

Най-високопоставеният германски военен обеща да защити "всеки сантиметър" от територията на НАТО

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде
12.09.2025 12:06

Хакан Фидан за руските дронове в Полша: Надявам се, че няма да се повтори

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан коментира навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и последвалото искане на Варшава за задействане на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда консултация между страните от Алианса, когато някоя от тях прецени, че нейната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени, предаде Анадолската агенция.
12.09.2025 11:46

Руският посланик във Франция е привикан във френското външно министерство заради дроновете над Полша

Руският посланик във Франция е привикан днес във външното министерство за обсъждане на нахлуването на дронове в полското въздушно пространство, предаде Франс прес, като цитира изявление на френския външен министър Жан-Ноел Баро, който последва

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:23 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация