НАТО съобщи, че предприема допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

кор. на БТА Николай Желязков
Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич (вляво) и генералният секретар на алианса Марк Рюте. Снимка: АП/Virginia Mayo
Брюксел,  
12.09.2025 18:47
 (БТА)

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.

Основното е изцяло нов дизайн на отбрана - досега имахме отделни мисии за въздушни патрули, отделни системи за противовъздушна отбрана; сега ще приложим цялостен подход с допълнителни ресурси, с възможност да се пренасочваме при конкретна заплаха, поясни генералът. По неговите думи се предвижда много по-добра комуникация между съюзниците по целия източен фланг. Той отбеляза, че вече няколко държави от НАТО са предвидили изпращането на допълнителни сили и оборудване. Ген. Гринкевич уточни, че операцията започва незабавно, след като тази вечер постави подпис под заповедта.

Източният фланг е първа защитна линия. Ако дронове пробият тази защита, може да ги последват ракети, поясни той. Ген. Гринкевич и Рюте отбелязаха, че действията на съюзниците са свързани пряко със случая на навлизане на дронове над Полша по-рано тази седмица. Рюте уточни, че алиансът продължава оценката си за този инцидент и още няма заключение дали е бил умишлен. При всички случаи това е безотговорно, каза генералният секретар.

По неговите думи случаят в Полша не е отделен и Русия проявява безотговорност по източния фланг все по-често. Рюте поясни, че са наблюдавани сходни навлизания на дронове в Литва, Латвия, Естония и Румъния.

Основната задача на НАТО е да сдържа агресия и да защити всяка държава от алианса от всяка заплаха, посочи той. Рюте добави, че в осем държави са разположени многонационални съюзнически сили и може да се очаква числеността им да се повиши при необходимост. По неговите думи днес НАТО показва, че като защитен алианс е винаги готови за отбрана.

