кор. на БТА Николай Желязков
Генералният секретар на НАТО се въздържа от оценка дали снощният случай в небето над Полша е бил умишлено предизвикан
Марк Рюте / Снимка: НАТО
Брюксел,  
10.09.2025 14:09
 (БТА)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа днес да даде оценка дали снощният инцидент с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно (от страна на Русия), каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор. Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия, допълни той. Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност, добави генералният секретар.

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие. Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна, обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

10.09.2025 14:44

Кремъл отказва да коментира инцидента с дронове в Полша

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде решен от министерството на отбраната, предаде Ройтерс. Днес Полша свали дронове в
10.09.2025 14:41

Руски дипломат в Полша каза, че свалените над тази страна дронове са дошли от украинска посока

Руският шарже д'афер във Варшава  заяви, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното пространство на Полша, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс. „Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока“, заяви Андрей Ордаш
10.09.2025 14:16

Кремъл за инцидента с дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс.
10.09.2025 12:50

Полша поиска НАТО да проведе консултации, след като свали дронове във въздушното си пространство, обяви премиерът Доналд Туск

Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА. Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ
10.09.2025 11:42

НАТО потвърди, че сили на алианса са участвали в реакцията на нарушаването на полското въздушно пространство снощи

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва
10.09.2025 10:37

Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено, според Кая Калас

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".
09.09.2025 17:56

Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 от Вашингтонския договор преди 2030 г., заяви еврокомисарят по отбраната

Руският президент Владимир Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 (на Вашингтонския договор за съвместна защита на държавите от НАТО) преди 2030 г., заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус при представянето на решението на Европейската комисия за осигуряване на средства за подобряване на европейската отбрана.

