Владимир Арангелов
Полша поиска НАТО да проведе консултации, след като свали дронове във въздушното си пространство, обяви премиерът Доналд Туск
Премиерът на Полша Доналд Туск. Снимка: Chancellery of the Prime Minister of Poland чрез AP
Варшава,  
10.09.2025 12:50
 (БТА)
Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА.

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Полските военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна. 

Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА.

Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5.

/ГГ/

10.09.2025 11:58

Полският президент Карол Навроцки обяви, че ще свика заседание на Съвета за сигурност на Полша в рамките на 48 часа

Полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска
10.09.2025 11:42

НАТО потвърди, че сили на алианса са участвали в реакцията на нарушаването на полското въздушно пространство снощи

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва
10.09.2025 11:30

Беларус заяви, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили по време на размяната на удари между Русия и Украйна

Беларус заяви днес, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили в резултат на използването на средства за заглушаване по време на размяната на удари между Русия и Украйна, а също така, че е информирала Полша и Литва за приближаването на
10.09.2025 11:15

Белгия определя нарушаването на полското въздушно пространство като заплаха за Европа и НАТО

Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО. Това заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа "Екс".
10.09.2025 10:37

Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено, според Кая Калас

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".
10.09.2025 10:31

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви премиерът Доналд Туск

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната му свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 09:47

Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на руската атака снощи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.
10.09.2025 08:56

Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин, заяви украинският външен министър

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа "Екс" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.
10.09.2025 07:54

Полша заяви, че е засякла над 10 обекта, нарушили въздушното ѝ пространство и че тези от тях, създаващи риск, са неутрализирани

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 06:03

Полша използва оръжия срещу цели, нарушаващи въздушното пространство, заяви премиерът; Рубио е информиран за навлизането на руски дронове

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 03:23

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин заради руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс.

