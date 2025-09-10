Беларус заяви, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили по време на размяната на удари между Русия и Украйна

Беларус заяви днес, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили в резултат на използването на средства за заглушаване по време на размяната на удари между Русия и Украйна, а също така, че е информирала Полша и Литва за приближаването на безпилотни апарати, предаде Ройтерс.

В изявлението на началник-щаба на Въоръжените сили на Беларус генерал-майор Павел Муравейко не се посочва на коя страна са били свалените дронове.

„По време на среднощната размяна на удари с дронове между Руската федерация и Украйна дежурните сили и средства за противовъздушна отбрана на Република Беларус постоянно проследяваха дронове, загубили пътя си в резултат на влиянието на средствата за радиоелектронна война на страните“, се казва в изявлението на Муравейко, публикувано на английски език.

„Част от загубилите се дронове бяха унищожени от нашите сили за ПВО над територията на републиката“, допълва той и казва, че Полша и Литва са били информирани за приближаването на дронове.