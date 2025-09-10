Подробно търсене

Беларус заяви, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили по време на размяната на удари между Русия и Украйна

Виктор Турмаков
Руски военен подготвя дрон за мисия. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP, File
Минск,  
10.09.2025 11:30
 (БТА)
Беларус заяви днес, че е свалила няколко дрона, които са се заблудили в резултат на използването на средства за заглушаване по време на размяната на удари между Русия и Украйна, а също така, че е информирала Полша и Литва за приближаването на безпилотни апарати, предаде Ройтерс.

В изявлението на началник-щаба на Въоръжените сили на Беларус генерал-майор Павел Муравейко не се посочва на коя страна са били свалените дронове.

„По време на среднощната размяна на удари с дронове между Руската федерация и Украйна дежурните сили и средства за противовъздушна отбрана на Република Беларус постоянно проследяваха дронове, загубили пътя си в резултат на влиянието на средствата за радиоелектронна война на страните“, се казва в изявлението на Муравейко, публикувано на английски език.

„Част от загубилите се дронове бяха унищожени от нашите сили за ПВО над територията на републиката“, допълва той и казва, че Полша и Литва са били информирани за приближаването на дронове.

Свързани новини

10.09.2025 10:31

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви премиерът Доналд Туск

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната му свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 09:47

Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на руската атака снощи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

