Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, съобщи полската телевизия „Полсат“

Варшава,
10.09.2025 09:31
(БТА)
Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.
Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.
Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.
Свързани новини
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.
10.09.2025 08:56
Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин, заяви украинският външен министър
Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа "Екс" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.
10.09.2025 07:54
Полша заяви, че е засякла над 10 обекта, нарушили въздушното ѝ пространство и че тези от тях, създаващи риск, са неутрализирани
Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 06:03
Полша използва оръжия срещу цели, нарушаващи въздушното пространство, заяви премиерът; Рубио е информиран за навлизането на руски дронове
Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 03:23
Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин заради руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша
Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс.
10.09.2025 02:27
Русия предприе нови атаки с дронове срещу Украйна
Руската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от ДПА.
09.09.2025 21:02
Руски въздушен удар уби 24 пенсионери в Източна Украйна, съобщиха местните власти
Руски въздушен удар уби 24 души, които са получавали в този момент пенсиите си в село в Източна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, които призоваха президента Володимир Зеленски да призове съюзниците на Киев да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната.
09.09.2025 20:48
Киев поиска от съюзниците си да отпуснат 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 г.
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс.
09.09.2025 20:06
Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" обвини Киев за засилването на руските удари след срещата между Тръмп и Путин
Съпредседателят на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала обвини Киев за засилването на руските удари след срещата между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи ДПА.
09.09.2025 19:46
Украйна и ЕС започват аналитичния преглед по глава "Земеделие“ от предприсъединителните преговори
Украинска делегация и Европейската комисия започнаха да провеждат аналитични срещи в Брюксел по глава 11 от предприсъединителната рамка - "Селско стопанство и развитие на селските райони", предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинското Министерство на икономиката, околната среда и земеделието.
09.09.2025 19:43
Подаден от Великобритания сигнал "е предотвратил план за масово убийство в училище в Украйна“, заявиха украинските власти
Сигнал от интернет потребител във Великобритания доведе до ареста на 15-годишно момче, което твърдяло, че планира да излъчи на живо масово убийство в училище в Украйна, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на украинските власти.
09.09.2025 19:28
Полша арестува беларуски шпионин и ще експулсира дипломат, подкрепял враждебни действия срещу страната
Полша е арестувала беларуски шпионин и ще експулсира дипломат, който е подкрепял агресивни действия на Беларус срещу Полша, заяви полският премиер Доналд Туск в "Екс", цитиран от Ройтерс.
09.09.2025 18:42
Германия достави две системи "Пейтриът" на Украйна след сделка със САЩ
Първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, съобщи Ройтерс.
09.09.2025 17:11
ЕК одобри предварителното разпределение на 150 млрд. евро за повишаване на отбранителната готовност в ЕС
Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България.
09.09.2025 17:06
Дания работи за това Украйна да е готова за ЕС до 2030 г., каза датската министърка по европейските въпроси
Датското председателство на ЕС работи за това да подготви Украйна за членство в ЕС през 2030 г., въпреки че Унгария продължава да го блокира.
09.09.2025 16:38
Финландската министърка на външните работи отхвърли възможността за мир с Русия "за сметка на Украйна“
Финландската министърка на външните работи Елина Валтонен отхвърли днес възможността Украйна да отстъпи част от територията си на Русия като част от мирно споразумение в коментари пред посланици, които се бяха събрали в германското Министерство на външните работи в Берлин, предаде ДПА.
09.09.2025 16:00
Никога ЕС не е бил страничен наблюдател в Украйна, каза Роберта Мецола
Никога не сме били странични наблюдатели на опитите за постигане на мир в Украйна, заяви председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю за Европейския нюзрум, част от който е и БТА.
09.09.2025 15:20
Популярната прокремълска руска журналистка Маргарита Симонян разкри, че е тежко болна
Популярната прокремълска руска журналистка и коментаторка Маргарита Симонян разкри, че е била оперирана и е тежко болна в публикация в „Екс“ днес, предаде ДПА.
09.09.2025 15:15
Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в Страсбург
Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент днес в Страсбург. В речта си Санду заяви, че предстоящите парламентарни избори в Молдова на 28 септември ще бъдат най-значимите в
09.09.2025 13:27
Безусловното прекратяване на огъня е единствената предпоставка за сериозни мирни преговори между Русия и Украйна, заяви докладчикът на ЕП за Украйна
Безусловното прекратяване на огъня е единствената предпоставка за сериозни мирни преговори между Русия и Украйна, заяви докладчикът на ЕП за Украйна Михаел Галер на първата пленарна сесия на Европейския парламент от новия политически сезон в
