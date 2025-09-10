Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, съобщи полската телевизия „Полсат“

Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.

Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.