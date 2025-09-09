Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Киев поиска от съюзниците си да отпуснат 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 г.

Валерия Динкова
Киев поиска от съюзниците си да отпуснат 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 г.
Киев поиска от съюзниците си да отпуснат 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 г.
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал. Снимка: AП/Vadym Sarakhan
Берлин,  
09.09.2025 20:48
 (БТА)
Етикети

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс.

Той говори по време на срещата на страните от групата "Рамщайн", която осигурява помощ за Киев след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

По-рано днес в рамките на същата среща германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени.

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, добави той. 

/ИТ/

Свързани новини

09.09.2025 21:02

Руски въздушен удар уби 24 пенсионери в Източна Украйна, съобщиха местните власти

Руски въздушен удар уби 24 души, които са получавали в този момент пенсиите си в село в Източна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, които призоваха президента Володимир Зеленски да призове съюзниците на Киев да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната.
09.09.2025 20:06

Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" обвини Киев за засилването на руските удари след срещата между Тръмп и Путин

Съпредседателят на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала обвини Киев за засилването на руските удари след срещата между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи ДПА.
09.09.2025 19:40

Над 787 млн. евро получава Гърция по отбранителната програма SAFE на ЕС, за Кипър са отпуснати почти 1,2 млрд.

Гърция успя да си осигури 787 699 283 в рамките на програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) на ЕС, съобщава гръцкото икономическо издание „Нафтемборики“. Днес Европейската комисия прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС.
09.09.2025 17:40

ЕК: Комисията обяви предварително разпределение на 150 млрд. евро по линия на инструмента SAFE

Европейската комисия прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС. Стъпката е в рамките на програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) и има за цел да стимулира

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:47 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация