Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на руската атака снощи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

„Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в „Екс“.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.