Подаден от Великобритания сигнал "е предотвратил план за масово убийство в училище в Украйна“, заявиха украинските власти

Сигнал от интернет потребител във Великобритания доведе до ареста на 15-годишно момче, което твърдяло, че планира да излъчи на живо масово убийство в училище в Украйна, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на украинските власти.

Гражданин сигнализирал полицията, след като попаднал на публикация, в която се виждал човек, държащ нож, който заявява, че ще извърши нападението.

Служители от отдела за борба с тероризма подали сигнал към Европол, след което службата за ситурност към ЕС се свързала с властите в Украйна, където заподозреният бил арестуван в петък.

У него била открита раница с ножове.

Украинското министерство на вътрешните работи съобщи, че той бил задържан, докато влизал в училище в Закарпатска област, а по това време излъчвал на живо.

Командир Доминик Мърфи от отдела за борба с тероризма към лондонската полиция заяви: "Това беше наистина забележителна работа от страна на всички участници – както тук, в Обединеното кралство, така и от нашите колеги в Украйна".

"Бързите действия на нашите служители, които алармираха украинските си колеги, помогнаха да се предотврати потенциално изключително сериозна атака в училище в Украйна. Това е още по-забележително, като се имат предвид невероятните трудности, с които се сблъскват хората в Украйна, докато водят война, но благодарение на нашите колективни усилия почти сигурно са били спасени човешки животи", добави Мърфи.

"Нашите тесни връзки с международните партньори са ключова част от борбата ни с тероризма и този случай показва защо съвместната ни работа е толкова важна за справянето със заплахите, където и да се появят те по света", отбеляза полицейският началник.

Той подчерта и важната роля, която играе обществеността, и обеща, че полицията ще продължи да насърчава хората да сигнализират за всякакви подозрителни материали. "Както видяхме тук, това може да помогне за спасяването на човешки животи“, посочи Мърфи.