Подаден от Великобритания сигнал "е предотвратил план за масово убийство в училище в Украйна“, заявиха украинските власти

Владимир Арангелов
Илюстративна снимка: Grand Traverse County Sheriff's Office чрез AP
Лондон,  
09.09.2025 19:43
 (БТА)
Сигнал от интернет потребител във Великобритания доведе до ареста на 15-годишно момче, което твърдяло, че планира да излъчи на живо масово убийство в училище в Украйна, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на украинските власти.

Гражданин сигнализирал полицията, след като попаднал на публикация, в която се виждал човек, държащ нож, който заявява, че ще извърши нападението.

Служители от отдела за борба с тероризма подали сигнал към Европол, след което службата за ситурност към ЕС се свързала с властите в Украйна, където заподозреният бил арестуван в петък.

У него била открита раница с ножове.

Украинското министерство на вътрешните работи съобщи, че той бил задържан, докато влизал в училище в Закарпатска област, а по това време излъчвал на живо.

Командир Доминик Мърфи от отдела за борба с тероризма към лондонската полиция заяви: "Това беше наистина забележителна работа от страна на всички участници – както тук, в Обединеното кралство, така и от нашите колеги в Украйна".

"Бързите действия на нашите служители, които алармираха украинските си колеги, помогнаха да се предотврати потенциално изключително сериозна атака в училище в Украйна. Това е още по-забележително, като се имат предвид невероятните трудности, с които се сблъскват хората в Украйна, докато водят война, но благодарение на нашите колективни усилия почти сигурно са били спасени човешки животи", добави Мърфи.

"Нашите тесни връзки с международните партньори са ключова част от борбата ни с тероризма и този случай показва защо съвместната ни работа е толкова важна за справянето със заплахите, където и да се появят те по света", отбеляза полицейският началник.

Той подчерта и важната роля, която играе обществеността, и обеща, че полицията ще продължи да насърчава хората да сигнализират за всякакви подозрителни материали. "Както видяхме тук, това може да помогне за спасяването на човешки животи“, посочи Мърфи.

/ИТ/

09.09.2025 17:48

Принц Хари ще дари 1,1 милиона британски лири на благотворителна организация за деца в Англия

Принц Хари ще дари лично 1,1 милиона британски лири (1,49 милиона щатски долара) на благотворителната организация на телевизия Би Би Си - "Деца в нужда“, обяви организацията днес. Това е една от най-големите индивидуални суми, дарени публично от член на британското кралско семейство, отбеляза Ройтерс.
09.09.2025 17:11

ЕК одобри предварителното разпределение на 150 млрд. евро за повишаване на отбранителната готовност в ЕС

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България.
09.09.2025 16:56

Юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН започва днес. Какво да очакваме?

Юбилейната 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН ще започне днес в централата на организацията в Ню Йорк. Тя ще бъде открита в 22 ч. българско време (15 ч. местно време). Сесията преминава под мотото "По-добри заедно: 80 години и занапред в
09.09.2025 16:38

Финландската министърка на външните работи отхвърли възможността за мир с Русия "за сметка на Украйна“

Финландската министърка на външните работи Елина Валтонен отхвърли днес възможността Украйна да отстъпи част от територията си на Русия като част от мирно споразумение в коментари пред посланици, които се бяха събрали в германското Министерство на външните работи в Берлин, предаде ДПА.
09.09.2025 16:00

Никога ЕС не е бил страничен наблюдател в Украйна, каза Роберта Мецола

Никога не сме били странични наблюдатели на опитите за постигане на мир в Украйна, заяви председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю за Европейския нюзрум, част от който е и БТА.
09.09.2025 15:15

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в Страсбург

Русия иска да обърне Молдова срещу Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в обръщение към Европейския парламент днес в Страсбург. В речта си Санду заяви, че предстоящите парламентарни избори в Молдова на 28 септември ще бъдат най-значимите в
09.09.2025 13:39

Укринформ: Украинската ПВО неутрализира 60 от 84 изстреляни руски дрона

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в социалната мрежа „Телеграм“ на  Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна. От 22:00 часа
09.09.2025 13:30

Хуманитарната катастрофа в Газа поставя на изпитание решимостта на Европа, каза Кая Калас

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас. "Европа не стои със скръстени ръце. Европа е
09.09.2025 13:27

Безусловното прекратяване на огъня е единствената предпоставка за сериозни мирни преговори между Русия и Украйна, заяви докладчикът на ЕП за Украйна

Безусловното прекратяване на огъня е единствената предпоставка за сериозни мирни преговори между Русия и Украйна, заяви докладчикът на ЕП за Украйна Михаел Галер на първата пленарна сесия на Европейския парламент от новия политически сезон в
09.09.2025 13:09

Над 20 души бяха убити при руска въздушна атака в Източна Украйна, заяви Зеленски

Повече от 20 украински граждани бяха убити при руска въздушна атака над село в Донецка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски днес като призова съюзниците на Украйна да засилят натиска си върху Москва, за да спре
09.09.2025 13:06

Норвегия трябва да остане надежден доставчик на енергия, заяви премиерът след победата на изборите

Норвегия трябва да продължи да проучва за нефт и газ и ще остане надежден доставчик на енергия за Европа, заяви новоизбраният премиер на страната Юнас Гар Стьоре, цитиран от Ройтерс. Правителството на малцинството на Работническата партия спечели
09.09.2025 11:19

Само тази година ЕС ще предостави рекордна военна помощ на Украйна, каза Кая Калас

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата досега военна помощ за Украйна. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес. "Международните усилия за прекратяване на войната в
09.09.2025 11:19

Само тази година ЕС ще предостави рекордните 25 милиарда евро подкрепа на Украйна, каза Кая Калас

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата досега подкрепа за Украйна в размер на 25 милиарда евро. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес. "Международните усилия за
09.09.2025 10:45

Германия и Франция настояват за по-строги европейски санкции срещу Русия, съобщи ДПА

Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия, насочени предимно към енергийния сектор, сочи документ, разпространен до други членки на ЕС, предаде ДПА. В документа, с който се е запознала агенцията, се призовава за
09.09.2025 05:12

Защо администрацията на Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа

Американската администрация е решила да преустанови част от програмите за помощ в сферата на сигурността за европейските страни в близост до границата с Русия, съобщи в четвъртък Ройтерс, като се позова на два свои източника. Тази информация идва в
09.09.2025 04:00

Чехия ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж

Чехия ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж, съобщи чешкото външното министерство, предаде Ройтерс. Чешката контраразузнавателна служба заяви, че заедно с румънските и унгарските служби е „разбила беларуска разузнавателна мрежа,
09.09.2025 03:24

Убийството на украинка от цветнокож бездомник и рецидивист в САЩ наля масло в огъня на дебата за сигурността и миграцията

САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предаде Франс прес. Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната украинка Ирина Заруцка се качва в
09.09.2025 02:36

Путин награди с орден за смелост генерал Герасимов, началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили

Руският президент Владимир Путин награди  с орден за смелост генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили и главнокомандващ на силите в руската война в Украйна, предаде Ройтерс. Герасимов, един от най-влиятелните
09.09.2025 01:26

Мелони опроверга спекулациите, че е пътувала на частна визита в Ню Йорк с дъщеря си, ползвайки държавен самолет, и че е имала отвъд океана тайна среща с Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони възропта срещу спекулациите в Италия, че е пътувала на частна визита в Ню Йорк с дъщеря си, ползвайки държавен самолет и че е ималата отвъд океана тайни срещи с местни представители, предаде АНСА. В пост в
08.09.2025 23:39

Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на неговата страна е негов водещ приоритет

В навечерието на срещата на Контактната група за Украйна  украинският президент Володимир Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на неговата страна е негов водещ приоритет, предаде ДПА. „Укрепването на противовъздушната отбрана
08.09.2025 23:10

Левицата в Норвегия води на парламентарните избори, показва прогнозни резултати на две телевизии

Левицата в Норвегия, водена от Работническата партия на премиера Йонас Гас Стьоре печели парламентарните избори в страната, произведени на 7 и на 8 септември, показват два екзитпола на норвежки телевизии. Но вотът беше белязан от пробив на
08.09.2025 22:58

Франция отново е без правителство - какво следва оттук насетне и как това ще се отрази на плановете за сигурността и отбраната и на междупоколенческите разногласия

Премиерът на Франция Франсоа Байру изгуби тази вечер поискания от него вот на доверие във връзка с плана му за бюджета за идната година, предвиждащ съкращения на разходите в размер на 44 милиарда евро – нещо, което не се хареса на мнозинството от

