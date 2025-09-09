Подробно търсене

Габриела Големанска
Прага, ежедневие, снимка: Цветомир Петров
Прага,  
09.09.2025 04:00
 (БТА)

Чехия ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж, съобщи чешкото външното министерство, предаде Ройтерс.

Чешката контраразузнавателна служба заяви, че заедно с румънските и унгарските служби е „разбила беларуска разузнавателна мрежа, изградена в Европа“.

Отношенията на Минск с много централноевропейски страни станаха все по-напрегнати след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

„Обявихме беларуски дипломат, работещ за тайните служби, за персона нон града. Няма да толерираме да се злоупотребява с дипломацията и тя да се използва като прикритие за водене на дейности, свързани с тайните служби“, заяви външното министерство в публикация в „Екс“.

В Румъния антикриминалната прокуратура заяви, че разследва 47-годишен бивш висш служител на молдовските тайни служби за измяна.

За разлика от Румъния и Чехия, Унгария поддържа топли дипломатически отношения с Русия и Беларус.

/ГГ/

