Укринформ: Украинската ПВО неутрализира 60 от 84 изстреляни руски дрона

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в социалната мрежа „Телеграм“ на Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна.

От 22:00 часа снощи руските сили са изстреляли 84 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове от района на Брянск, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск. Над 50 от тях са били „Шахед“.

Въздушните удари са отразени от украинските авиация, зенитно-ракетни части, екипи за радиоелектронна борба, дронове и мобилни огневи групи.

Предварителни данни към 08:30 часа тази сутрин показват, че системите за ПВО са свалили или заглушили сигнала на 60 дрона „Шахед“, „Гербер“ и друг тип в северната, южната и източната част на страната. Потвърдени са удари от 23 бойни дрона на 10 места.