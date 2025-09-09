Подробно търсене

Укринформ: Украинската ПВО неутрализира 60 от 84 изстреляни руски дрона

Виктор Турмаков
Укринформ: Украинската ПВО неутрализира 60 от 84 изстреляни руски дрона
Укринформ: Украинската ПВО неутрализира 60 от 84 изстреляни руски дрона
Украински оператори на зенитно оръдие. Снимка: Anatolii Lysianskyi/Ukraine's 127th Separate Brigade via AP
Киев,  
09.09.2025 13:39
 (БТА)
Етикети

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в социалната мрежа „Телеграм“ на  Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна.

От 22:00 часа снощи руските сили са изстреляли 84 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове от района на Брянск, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск. Над 50 от тях са били „Шахед“.

Въздушните удари са отразени от украинските авиация, зенитно-ракетни части, екипи за радиоелектронна борба, дронове и мобилни огневи групи.

Предварителни данни към 08:30 часа тази сутрин показват, че системите за ПВО са свалили или заглушили сигнала на 60 дрона „Шахед“, „Гербер“ и друг тип в северната, южната и източната част на страната. Потвърдени са удари от 23 бойни дрона на 10 места.

/ВС/

Свързани новини

03.09.2025 16:43

Зеленски каза, че доставянето на системи за ПВО на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" преди зимата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс. Изказването му е в контекста
31.08.2025 10:36

Украинските военни съобщиха, че силите за ПВО са неутрализирали тази нощ 126 руски дрона

Украинските сили за отбрана неутрализираха през изминалата нощ 126 руски дрона в небето над Украйна. Още 16 вражески безпилотни летателни апарата нанесоха удари на десет различни места, съобщиха в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:07 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация