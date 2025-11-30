Фламенго спечели Копа Либертадорес за четвърти път

site.btaФламенго спечели Копа Либертадорес за четвърти път
Фламенго спечели Копа Либертадорес след победа на финала с 1:0 срещу Палмейрас и стана първият бразилски отбор, спечелил най-престижния южноамерикански клубен турнир четири пъти.
Бившият защитник на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус Данило донесе успеха с попадение с глава след центриране от корнер на Араскаета в 67-ата минута.
Виктор Роке пропусна златна възможност да изравни за Палмейрас две минути преди края на редовното време, но стреля над гредата от близко разстояние.
Данило стана първият играч, спечелил два пъти Копа Либертадорес и две титли от Шампионската лига.
В пет от последните седем сезона или Палмейрас, или Фламенго печелят Копа Либертадорес.
Двата отбора се срещнаха на финала през 2021 г., който беше спечелен с 2:1 от Палмейрас.
