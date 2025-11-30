Подробно търсене

Габриела Иванова
Папа Лъв Четиринадесети каца в Истанбул. Снимка: AP/Emrah Gurel
Бейрут ,  
30.11.2025 08:33
 (БТА)
Папа Лъв Четиринадесети ще пристигне днес в Ливан, където ще отправи призив за мир в страната, станала обект на израелски въздушни удари, съобщи Ройтерс. 

Това е втората и последна спирка от първото му задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква.

Преди посещението си в Ливан той беше на визита в Турция, където каза, че бъдещето на човечеството е застрашено заради необичайно големия брой военни конфликти по света. Той остро осъди насилието, което се извършва в името на религията.

Папата трябва да кацне на международното летище "Харири" в Бейрут, след което ще се срещне с президента и премиера и ще произнесе реч пред националните лидери.

Ливан е страната с най-голям дял християни в Близкия изток и е силно засегнат от разрастването на конфликта в Газа. Израел и "Хизбула" влязоха в ожесточени сблъсъци, които доведоха до тежка израелска офанзива.

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви в петък, че се надява посещението на папата да помогне за прекратяване на израелските нападения.

/ГИ/

29.11.2025 18:38

Папа Лъв XIV изнесе първата папска литургия на открито в Турция пред около 4000 души на истанбулската "Фолксваген Арена"

Папа Лъв XIV предаде послания за мир и междурелигиозен диалог пред хиляди присъстващи на необичайна литургия, проведена във "Фолксваген Арена", като за първи път в историята на Турция папска литургия се провежда извън църква, съобщава онлайн
29.11.2025 16:19

Папа Лъв XIV посети Вселенската патриаршия в Истанбул

Кулминацията на третия ден от апостолическата програма на официалното посещение на Папа Лъв XIV в Турция бе посещението във Вселенската патриаршия в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Първи. Светият отец и придружаващите го лица
29.11.2025 16:04

Папа Лъв XIV се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул, отбелязват световните агенции

Папа Лъв XIV, който посети днес джамията "Султан Ахмет", известна и като "Синята джамия" в Истанбул, събу обувките си в знак на уважение, но не се помоли при първото си посещение като глава на Римокатолическата църква в мюсюлмански храм, отбелязват
29.11.2025 12:26

Папа Лъв XIV посети днес "Синята джамия" и сирийската православна църква в Истанбул

При изключителни мерки за сигурност, затворени за движение на моторни превозни средства пътни артерии, ниско летящи в небето хеликоптери и въоръжени патрули папа Лъв XIV посети днес джамията "Султан Ахмет", която е известна и като "Синята джамия"
29.11.2025 07:30

Най-голямата концертна сцена-стадион на Истанбул – „Фолксваген Арена“, за пръв път е домакин на Света литургия с папата

„Фолксваген Арена“ в Истанбул е най-голямата сцена-стадион на територията на Турция. Слави се с най-добрата акустика в Европа и най-модерната инфраструктура в страната. От откриването си през 2015 година досега продължава да бъде домакин на големи продукции с участието на национални и международни звезди от света на музиката, развлеченията и спорта, създавайки си име като една от водещите закрити концертни зали в света.
28.11.2025 15:41

Папа Лъв XIV участва в религиозна церемония в турския град Изник за отбелязване на 1700-та годишнина от Никейския събор

При изключително строги мерки за сигурност Папа Лъв XIV пристигна в турския град Изник, който отстои на около 200 км от Истанбул и 80 км от Бурса. Това посещение е кулминацията на папската визита в Турция, която започна вчера в Анкара и ще продължи

