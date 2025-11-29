Папа Лъв XIV посети днес "Синята джамия" и сирийската православна църква в Истанбул

При изключителни мерки за сигурност, затворени за движение на моторни превозни средства пътни артерии, ниско летящи в небето хеликоптери и въоръжени патрули папа Лъв XIV посети днес джамията "Султан Ахмет", която е известна и като "Синята джамия" заради синия цвят на изникските плочки, с които е покрита, в рамките на четиридневното си официално посещение в Турция.

Вчера папата заедно с Вселенския патриарх Вартоломей посетиха град Изник и участваха в съвместна молитва край останките на базиликата в древна Никея, където преди 1700 години се е състоял първият Вселенски събор на християнската вяра.

Папа Лъв XIV е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава Изник. Светият Отец посочи, че 1700-годишнината от Първия Никейски събор е ценно събитие и подчерта значението му за християнския свят, отбелязва вестник "Миллиет".

„Днес цялото човечество, ранено от насилие и конфликти, вика за мир и помирение“, заяви той, като подчерта „недвусмисленото“ отхвърляне на използването на религията за война, насилие или каквато и да е форма на фундаментализъм или фанатизъм. Изразявайки благодарността си към патриарх Вартоломей за решението да се отбележи събитието, "папа Лъв XIV отправи послание за помирение, единство и мир“, посочва турската телевизия НТВ.

Според медиите папата е отседнал в резиденцията на Ватикана в квартала Харбие в Истанбул.

Тази сутрин в 9 часа кортежът, начело на който пътуваше колата на папата със знамето на Ватикана, пристигна пред джамията "Султан Ахмет" в историческия център на Истанбул. Тук Светият отец бе посрещнат от турския министър на културата Мехмед Нури Ерсой, мюфтията на Истанбул д-р Eмлуллах Тунджер, мюеззина Ашгън Муса Тунджа.

Преди да влезе в джамията, папата събу обувките си и влезе по бели чорапи, които бяха в тон с бялата одежда, с която бе облечен днес, за разлика от вчера в Изник, където бе с червена пелерина на раменете и епитрахил.

Около 30 минути останаха папата и придружаващите го в мюсюлманския молитвен храм. Истанбулският мюфтия разказа подробности за историята и функциите на джамията, която по думите му "е най-посещаваната от чуждестранните туристи и се вижда от всички точки на мегаполиса".

Камери на турските телевизии показваха папата, който слушаше внимателно и на моменти климаше с глава.

Турските медии посочват, че това е първо посещение на главата на Римокатолическата църква в мюсюлманска джамия. Присъствието на министъра на културата и туризма Мехмед Нури Ерсой, който посрещна папата на летище "Есенбога" в Анкара в четвъртък, се коментира като сигнал за активизиране на културните и туристически посещения на западни туристи след историческата визита на Светия отец, посочва Т24.

След джамията "Султан Ахмет" папа Лъв XIV посети сирийската православна църква „Мор Ефрем“ в квартала Йешил кьой. Храмът има славата на първата християнска (православна) църква, построена в новата история на Турция и беше открит по случай 100-годишнината на Република Турция през 2023 г.

Вселенският патриарх Вартоломей придружаваше папата в църквата.

Състоя се и среща разговор на папата с лидерите на местните църкви и християнските общности в Истанбул, информира сайтът Артъ Герчек.

Следобед програмата на Светия отец ще продължи с посещение във Вселенската патриаршия в квартал Фенер край Златния рог.

Според съобщение на пресслужбата на Вселенската патриаршия, папата заедно със свитата си ще пристигне в Патриаршията около 15:30 часа местно време (14.30 българско време).

Тържественото посрещане ще се състои в патриаршеския храм. Предвижда се да бъде подписана Съвместна декларация от папа Лъв XIV и Вселенския патриарх Вартоломей, както и частна среща разговор между двамата.

Очаква се на посещението във Вселенската патриаршия да присъстват Александрийският патриарх Теодор II, видни представители на Римокатолическата църква, както и други високопоставени лица от Турция и от чужбина, пристигнали специално за събитието.

По късно папата и Вартоломей Първи ще отслужат съвместна Света литургия в най-голямата концертна сцена-стадион "Фолксваген Арена" в Истанбул.

Първото задгранично посещение на папа Лъв XIV, което той осъществява в Турция, се следи от водещи чуждестранни медии и се отразява обстойно и подробно в цял свят. Акцентира се върху това, че "то може да бъде елемент на стабилност и сближаване между народите, като служи на справедлив и траен мир“, посочва проправителственият сайт АХабер.

След края на визитата си в Турция в неделя Светият отец ще замине за Ливан.