Снежната покривка в Пампорово е 10 см, съобщиха планинските спасители в курорта

Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха за БТА от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса.

Ски зоната е побеляла от сняг, а оръдията за изкуствен сняг все още не работят. Системата за изкуствено заснежаване се включва обичайно след падане на температурите под минус 3 градуса. Първите за зимния сезон туристи в Пампорово се очакват около 6-8 декември, когато пристигат групи за студентския празник от университети в цялата страна.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.

За предстоящия ски сезон в курорта се очакват туристи от Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия, съобщиха за БТА от „Пампорово“ АД. Според данните от записванията се очертава по-значим ръст на турски и румънски туристи.