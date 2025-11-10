Обновяване и ремонт на най-големия ски гардероб в курорта е основната инвестиция на „Пампорово“ АД преди началото на зимния сезон

Ремонт и обновяване на ски гардероба в център „Малина“ е основната инвестиция на „Пампорово“ АД преди началото на зимния сезон. Това заяви пред БТА Стефан Присадов, изпълнителен директор на дружеството. Наред с новата визия на помещенията, най-големият ски гардероб в курорта ще отвори врати с обновена скиорска екипировка и ВИП гардероб, в който са доставени ски от най-висок клас. Първите чартърни полети с чуждестранни туристи за тази зима се очакват около 20 декември, а откриването на ски сезона се планира между 7 и 15 декември при благоприятни метеорологични условия, уточняват от дружеството.

Изцяло обновени са помещенията на гардероба в ски център „Малина“. За ВИП ски гардероба са осигурени ски, обувки и екипировка от най-висок клас. Доставчик е австрийски производител, една от водещите фирми в световен мащаб за производство на спортна екипировка, посочи Стефан Присадов. Той допълни, че сред новостите в гардероба са ски обувки с актуалната напоследък система за закопчаване BOA, която е много по-удобна за скиорите.

В началото на ски сезона ще отвори и изцяло обновената детска ски градина в център „Малина“. Градината е оборудвана с нова противоударна и защитна настилка, а сградата също е реновирана.

Оръдията за изкуствен сняг в Пампорово вече са 310, според данни от ръководството на дружеството. Сред първите за сезона туристи се очакват студентски групи за 8 декември. За поредна година комплексът организира студентски празник в конгресния център на хотел „Перелик“.

Очакванията за тази зима са да се запази засиленият интерес от английски, ирландски, турски туристи, прогнозират от „Пампорово“ АД.

През следващата седмица започва да пристига новият 4-седалков лифт, който ще замени досегашната въжена линия от „Малина“ до „Студенец“. Монтирането на новото лифтово съоръжение се планира за април 2026 година.