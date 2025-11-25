Ръст на туристи от балканските страни, Великобритания и Ирландия се очертава за ски сезона в Пампорово

Резервациите за предстоящия зимен сезон в Пампорово показват засилен интерес от чуждестранни пазари като Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия, съобщиха за БТА от „Пампорово“ АД. Според данните от записванията се очертава по-значим ръст на турски и румънски туристи.

Наред с традиционните британски организирани групи, пристигащи чрез услугите на туроператори, през тази зима от дружеството забелязват като тенденция и онлайн индивидуално резервиране на английски и ирландски туристи.

Курортът се рекламира на тези пазари чрез активна кампания в интернет преди ски сезона пред по-широка аудитория. Съдейки по ранните записвания, повече туристи се очакват от Северна Македония и Сърбия, информират от дружеството.