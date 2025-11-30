Подробно търсене

Хиляди хора в Манила отново излязоха на протест срещу корупционния скандал, свързан с проекти за предотвратяване на наводненията

Хиляди хора в Манила отново излязоха на протест срещу корупционния скандал, свързан с проекти за предотвратяване на наводненията
Хиляди хора в Манила отново излязоха на протест срещу корупционния скандал, свързан с проекти за предотвратяване на наводненията
Протест във Филипините срещу корупционния скандал, свързан с проекти за предотвратяване на наводненията. Снимка: AP/Aaron Favila
30.11.2025 09:05
Хиляди демонстранти, сред които и католически духовници, излязоха на протест във Филипините с искане за бързо подвеждане под отговорност на депутати и държавни служители, замесени в корупционния скандал, свързан с проекти за предотвратяване на наводнения, съобщи Асошиейтед прес. 

Леви организации проведоха отделен протест в Манила с категорично настояване всички замесени представители на властта незабавно да подадат оставки и да бъдат подведени под отговорност.

Филипинската новинарска агенция (ФНА) допълни, че филипинският президент Фердинанд Маркос-младши лично следи ситуацията и се опитва да овладее нарастващото обществено недоволство, породено от корупцията сред институциите, отговорни за некачествените проекти за предотвратяване на наводненията в страната, в която често има бедствия.   

Над 17 000 полицаи бяха разположени в Манила, за да охраняват отделните демонстрации. Президентството беше поставено под строги мерки за сигурност, като ключови пътища и мостове бяха блокирани от жандармерия, камиони и телени заграждения. 

В поляризираното филипинско общество, където през последните 39 години двама президенти бяха отстранени от власт и обвинявани в злоупотреби, се появиха и призиви армията да оттегли подкрепата си за настоящото управление.

Филипинските въоръжени сили категорично отхвърлиха подобни призиви. Те приветстваха и заявление, подписано от най-малко 88 пенсионирани генерали, включително трима бивши началници на генералния щаб, в което те "остро осъждат и отхвърлят всякакви призиви армията да участва в противоконституционни действия или военни авантюри".

"Единният глас на нашите бивши и действащи командири потвърждава, че Въоръжените сили на Филипините остават стълб на стабилността и верен пазител на демокрацията", заявиха военните.

