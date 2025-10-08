ФНА: Бившият председател на филипинската Камара на представителите ще сътрудничи в разследването на проекти за предотвратяване на наводнения

Бившият председател на Камарата на представителите на Филипините (долната камара на парламента) Мартин Ромуалдес ще се яви пред Независимата комисия за инфраструктура във връзка с разследването на съмнителни проекти за предотвратяване на наводнения и обеща пълно съдействие при разследването, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Ромуалдес приветства възможността за сътрудничество с Комисията и посочи, че напълно подкрепя нейната цел за насърчаване на прозрачността, отчетността и доброто управление, се казва в официално изявление на канцеларията му.

По-рано Независимата комисия за инфраструктура публикува копие от поканата към Ромуалдес да даде показания на следващото ѝ заседание и да даде обяснения относно предполагаемата му намеса в бюджета, свързан със съмнителните проекти за предотвратяване на наводненията по време на мандата му като председател на Камарата на представителите.

Ромуалдес трябва да се яви пред Комисията във вторник.

